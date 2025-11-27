Todas as categorias

Fórmula 1 GP do Catar

F1: Bortoleto responde críticos após batida em Las Vegas

Brasileiro da Sauber teve o terceiro abandono seguido na etapa da Cidade dos Cassinos

Redação Motorsport.com
Editado:
Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Após polêmica batida em Lance Stroll no GP de Las Vegas, Gabriel Bortoleto respondeu às críticas sobre as performances nas etapas finais da temporada 2025 da Fórmula 1.

Leia também:

Depois de uma boa campanha europeia, Bortoleto agora vem passando por uma fase de baixa no final da temporada 2025, principalmente após três abandonos seguidos (dois em Interlagos e um em Las Vegas).

Em entrevista a Mariana Becker, repórter da Band, antes do GP do Catar, Gabriel classificou a mentalidade imediatista de parte dos críticos como "totalmente errada".

“Está tudo perfeito, tudo maravilhoso quando você está tendo boas corridas... aí você tem um ou dois finais de semana um pouco complicados, de 24 finais de semana, e aí já começa o papo: 'Vai mudar, será, o jeito de pilotar?'. Eu acho totalmente errada essa mentalidade”, afirmou o brasileiro.

"Se tivesse dado certo, falariam que foi incrível", complementou.

Sobre o pedido de desculpas ao piloto da Aston Martin, Bortoleto explicou como aconteceu o encontro entre os dois na hospitalidade da equipe de Silverstone.

 

“Ficou uma comunicação meio errada ali... Eu fui umas três vezes antes de eu realmente conseguir sentar e falar com ele. Mas, bom, no final das contas eu consegui, me desculpei, e ele falou: ‘Cara, assim, essas coisas acontecem, acho que todo mundo no grid já cometeu erros e acabam batendo um no outro’", concluiu. 

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen revela em que momento do ano 'jogou a toalha' na disputa pelo título
Próximo artigo F1 - Alonso: Newey como chefe de equipe foi um "passo lógico" na Aston Martin

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
