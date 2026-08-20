F1: Bortoleto revela como chegada da Audi mudou mentalidade na Sauber

Após completar a primeira metade do ano como piloto da Audi na Fórmula 1, o brasileiro Gabriel Bortoleto analisou a transição que a equipe de Hinwil viveu para 2026, com a saída da Sauber para a chegada da marca alemã, e revelou o que segue (ou não) da filosofia de Peter Sauber na estrutura.

Com a revelação do regulamento de 2026 ainda em 2022, a Audi confirmou sua entrada na F1 através da compra da Sauber. Para evitar perder suas concessões de nova fabricante, a marca alemã fez essa aquisição de forma parcelada, e manteve as operações da Sauber até o fim de 2025, antes de seu ingresso oficial.

Após as 11 primeiras corridas de sua trajetória, a Audi soma 12 pontos conquistados no Mundial de Construtores, tendo como melhores resultados dois oitavos lugares de Gabriel Bortoleto, em meio a diversos problemas de confiabilidade que afetaram a equipe neste início de campeonato.

No dia de mídia da F1 em Zandvoort, Bortoleto foi questionado por jornalistas sobre o que resta de Sauber dentro da nova estrutura - e mentalidade - da Audi.

"Acho que é principalmente a mentalidade que mudou. Obviamente, a Sauber tinha uma longa história no esporte, mas sempre foi uma equipe que não figurava entre as melhores do grid, nem era uma vencedora".

"Em seus melhores anos, sempre foi uma equipe que disputava no meio do pelotão e, em outros, infelizmente lutava um pouco mais na parte de trás. Mas as pessoas que trabalhavam na equipe sempre tiveram a vontade de alcançar bons resultados. Porém, às vezes, por motivos financeiros ou outras coisas, os rumos não seguiam por aí".

Segundo o brasileiro, esse é um dos principais benefícios trazidos com a chegada da Audi: "Agora, com a Audi, tudo isso mudou. Temos todo o apoio da marca, temos uma nova visão, novos objetivos e uma mentalidade diferente que a liderança está implementando na equipe".

Para Bortoleto, o ponto mais importante sobre a mudança de mentalidade tem a ver com o projeto futuro da Audi de lutar por títulos na F1.

"Nesse sentido, mudou muito, e continua mudando a cada mês. Dá para perceber a mentalidade das pessoas, e os resultados que estamos alcançando agora de forma mais constante são ótimos. Mas, talvez, no passado, comemorássemos mais do que estamos fazendo agora, e acho que esse é o caminho certo a seguir".

"Repito: não estamos aqui para terminar nas posições em que estamos agora, mas sim para lutar por títulos no futuro. Portanto, a mentalidade obviamente precisa mudar se quisermos alcançar isso"

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