Não é nenhum segredo que Gabriel Bortoleto e Max Verstappen têm uma amizade de longa data, de antes mesmo do brasileiro estrear na Fórmula 1. O holandês rasga elogios ao brasileiro, assim como o inverso é verdadeiro.

Dessa vez, Bortoleto contou um pouco mais sobre a relação deles e como Verstappen o ajudou em momentos cruciais de sua carreira.

Os dois se cruzaram pela primeira vez em 2016, quando Bortoleto tinha apenas 11 anos de idade. Tirar uma foto com Verstappen, que tinha sido promovido para a Red Bull na época, deu início a uma amizade que se desenvolveria e se fortaleceria com o tempo. Os dois se encontraram com frequência ao longo dos anos e seu relacionamento foi se aprofundando gradualmente.

O brasileiro, agora com 21 anos, disse que procurou o conselho de Verstappen em muitas questões ao longo de sua carreira, até mesmo buscando sua opinião em um dos momentos mais críticos das categorias inferiores - assinar com a academia da McLaren.

Falando exclusivamente à RacingNews365, Bortoleto disse: "Max e eu temos uma amizade muito boa há muito tempo. Acho que isso também é visto na mídia agora; você nos vê andando juntos, às vezes fazemos transmissões ao vivo, jogamos jogos".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

"Nós nos tornamos ainda mais próximos desde que começamos a correr juntos na F1. Passamos muito tempo juntos e ele é um cara muito legal. O que muita gente não sabe é o quanto ele me ajudou ao longo de minha carreira. Mesmo quando eu estava na categoria de base, ele me deu muito apoio".

"Eu o consulto com frequência sobre muitas coisas, até mesmo sobre meus próprios contratos. Quando eu estava prestes a assinar com a McLaren, pedi sua opinião e, antes de ir para a Sauber, falei com ele novamente".

"Ele me ajudou sempre que tive uma dúvida, mesmo que as pessoas não percebam isso. Ele não me dizia o que fazer, mas dava sua opinião sobre as coisas que eu perguntava. É muito valioso o fato de ele fazer isso, porque ele não precisa fazer isso".

"Ele sempre foi muito aberto e gentil comigo. Trabalhamos juntos no simulador e ele me ajudou muito".

"Espero que eu tenha sido capaz de dar algo em troca a ele. Tento pressioná-lo, mas definitivamente tenho mais a aprender com ele do que ele tem a aprender comigo".

Verstappen também já deixou claro que é um grande fã de Bortoleto, chegando a colocá-lo como o novato "mais rápido" de 2025 e tendo o defendido em diferentes ocasiões.

MELHORES DO ANO! Norris? Verstappen? Quem mandou BEM na F1 em 2025? | PODCAST MOTORSPORT.COM

Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!