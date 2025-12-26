Todas as categorias

Fórmula 1

F1: Bortoleto revela detalhes 'desconhecidos' de amizade com Verstappen

Brasileiro contou que o tetracampeão o ajudou a tomar decisões importantes como assinar com a academia da McLaren e depois com a Sauber

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Não é nenhum segredo que Gabriel Bortoleto e Max Verstappen têm uma amizade de longa data, de antes mesmo do brasileiro estrear na Fórmula 1. O holandês rasga elogios ao brasileiro, assim como o inverso é verdadeiro.

Dessa vez, Bortoleto contou um pouco mais sobre a relação deles e como Verstappen o ajudou em momentos cruciais de sua carreira.

Leia também:

Os dois se cruzaram pela primeira vez em 2016, quando Bortoleto tinha apenas 11 anos de idade. Tirar uma foto com Verstappen, que tinha sido promovido para a Red Bull na época, deu início a uma amizade que se desenvolveria e se fortaleceria com o tempo. Os dois se encontraram com frequência ao longo dos anos e seu relacionamento foi se aprofundando gradualmente.

O brasileiro, agora com 21 anos, disse que procurou o conselho de Verstappen em muitas questões ao longo de sua carreira, até mesmo buscando sua opinião em um dos momentos mais críticos das categorias inferiores - assinar com a academia da McLaren.

Falando exclusivamente à RacingNews365, Bortoleto disse: "Max e eu temos uma amizade muito boa há muito tempo. Acho que isso também é visto na mídia agora; você nos vê andando juntos, às vezes fazemos transmissões ao vivo, jogamos jogos".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto: Clive Rose / Fórmula 1 via Getty Images

"Nós nos tornamos ainda mais próximos desde que começamos a correr juntos na F1. Passamos muito tempo juntos e ele é um cara muito legal. O que muita gente não sabe é o quanto ele me ajudou ao longo de minha carreira. Mesmo quando eu estava na categoria de base, ele me deu muito apoio".

"Eu o consulto com frequência sobre muitas coisas, até mesmo sobre meus próprios contratos. Quando eu estava prestes a assinar com a McLaren, pedi sua opinião e, antes de ir para a Sauber, falei com ele novamente".

"Ele me ajudou sempre que tive uma dúvida, mesmo que as pessoas não percebam isso. Ele não me dizia o que fazer, mas dava sua opinião sobre as coisas que eu perguntava. É muito valioso o fato de ele fazer isso, porque ele não precisa fazer isso".

"Ele sempre foi muito aberto e gentil comigo. Trabalhamos juntos no simulador e ele me ajudou muito".

"Espero que eu tenha sido capaz de dar algo em troca a ele. Tento pressioná-lo, mas definitivamente tenho mais a aprender com ele do que ele tem a aprender comigo".

Verstappen também já deixou claro que é um grande fã de Bortoleto, chegando a colocá-lo como o novato "mais rápido" de 2025 e tendo o defendido em diferentes ocasiões.

