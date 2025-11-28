F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Na noite de quinta-feira (27), antes das sessões de pista no GP do Catar, os pilotos e a FIA se reuniram para discutirem as diretrizes dos comissários da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, na manhã de sexta-feira (28) revelou mais detalhes sobre o que mudará na arbitragem da categoria máxima do automobilismo.

A tão esperada reunião foi realizada no circuito de Losail antes do GP do Catar. Como esperado, a discussão girou em torno das diretrizes de padrões de direção, que provocaram muito debate nesta temporada - especialmente após várias decisões controversas.

As diretrizes de padrões de direção foram introduzidas em 2022 com o objetivo de obter maior consistência na cabine de comissários. No início deste ano, elas foram tornadas públicas para aumentar a transparência e ajudar os fãs a entender melhor os princípios por trás das decisões.

No entanto, os pilotos frequentemente criticaram o documento e sua implementação. Embora as diretrizes não sejam regras, mas pontos de referência para os comissários, muitos acham que, na prática, as decisões são tomadas estritamente de acordo com as definições escritas, em vez da física e dos aspectos práticos da corrida, o que leva a resultados que eles acreditam não se adequarem ao incidente. A FIA se reuniu com os competidores para debater o tema.

Bortoleto teve uma sessão de entrevistas com a mídia escrita 'fora de hora', devido a um atraso no voo até o Catar e, por isso, conversou com a imprensa na manhã de sexta. Questionado sobre como foi a conferência, o brasileiro da Sauber foi positivo.

"Acho que essas reuniões são sempre muito produtivas. Pelo menos eu participei de apenas duas delas, no ano passado e neste ano. E acho que a FIA realmente tenta ouvir os pilotos e, digamos, nós damos opiniões sobre o que pode ser melhor e eles tentam escutar e implementar".

"E sim, acho que a reunião foi meio assim, sabe. Eles perguntam. Mostram um pouco alguns incidentes e conversamos sobre eles e dizemos, olha, desse ponto de vista essa decisão não deveria ser essa ou aquela. É só uma discussão, sabe, como se você estivesse sentado à mesa discutindo algo ou alguém".

Gabriel também afirmou que acha que terão avanços para o ano que vem em relação ao tema das diretrizes, mas que sempre terão reclamações dos competidores: "Sim, acho que sempre há melhorias a serem feitas. Acho que os pilotos vão sempre reclamar porque é assim que somos e sempre haverá coisas que acreditamos que podem ser melhores. Porque sempre existem opiniões e pontos de vista diferentes, sabe. E sim, mas definitivamente acredito que estão indo na direção certa".

O brasileiro da Sauber negou que, depois da reunião, ainda tenha divergência entre os pilotos: "Não acho que haja opiniões diferentes. Acho que todos os pilotos estavam muito alinhados no que acreditamos. Nas coisas que, na nossa visão, deveriam seguir as diretrizes para pilotos e nas coisas que foram seguidas à risca demais, digamos assim. E isso gerou algumas penalidades que talvez não devessem ter acontecido".

'Gabi' destaca o ponto de que o uso do bom senso e de analisar caso a caso é necessário: "Não é que você não possa usar [as diretrizes], mas precisa ser sensível e às vezes, sabe, as diretrizes são públicas ou não? Sim, eles as tornaram públicas no verão [final de 2024]. Então, por exemplo, quando você trava as rodas, significa que você está fora de controle às vezes".

"Mas algo que os pilotos mencionaram, não fui eu nesse caso porque não dei minha opinião naquela situação específica. Mas acho que todos concordamos que há algumas pistas que, infelizmente, são inclinadas, não infelizmente, mas são inclinadas ou algo assim. E então você freia e acaba travando uma roda só por causa do jeito que a pista é feita, mas não porque você está fora de controle".

"Ou às vezes porque você está tentando evitar uma batida. E aí, sabe, o piloto do lado de fora começa a entrar na curva como se você não estivesse lá. E aí você precisa pisar no freio ainda mais forte para tentar evitar a batida. Você trava as rodas e bate em alguém e aí você é o culpado porque travou as rodas. E é isso que a diretriz diz".

"Mas às vezes você está só tentando evitar algo. Então o que devemos fazer nessa situação? Só soltar o freio e destruir o cara na frente e, bem, você não travou as rodas, então não está fora de controle. E essa foi a discussão que tivemos".

"Não houve, digamos, isso está certo ou isso está errado. Mas colocamos as coisas na mesa para que da próxima vez que uma situação assim acontecer, talvez sejamos um pouco mais abertos para entender por que o bloqueio aconteceu ou algo assim, sabe. Mas não discutimos só isso. Houve outros tópicos também".

Bortoleto não sabe se a Federação vai mudar as diretrizes de fato, mas acredita que vai mudar a forma que elas serão aplicadas.

"Não sei porque não sei se eles vão mudar ou não. Acho que depende deles fazer a mudança. Mas acho que principalmente a forma como eles revisam talvez os incidentes e como eles os veem. Sabe, talvez não seguindo 100% das diretrizes. Porque diretrizes, no fim das contas, de novo, são diretrizes, não são regras. São coisas que podem guiar você a tomar uma decisão".

