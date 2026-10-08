F1: Bortoleto revela maior problema do motor da Audi e confia em solução

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg identificaram o desempenho do motor em temperaturas elevadas como uma das principais dificuldades da Audi na temporada de 2026 da Fórmula 1. Após os problemas enfrentados no GP do Bahrein, disputado na Malásia, os pilotos esperam novos desafios em Singapura, onde o calor intenso pode comprometer a potência da unidade de força alemã.

"Sim, eu diria que, neste momento, especialmente nas últimas corridas, essa é a nossa maior limitação", afirmou Bortoleto ao Motorsport.com. Apesar disso, o brasileiro considera satisfatório o desempenho alcançado pela fabricante em seu primeiro ano na categoria.

"Acho que o que já temos para nossa primeira temporada é algo decente. Só precisamos dar mais alguns passos para melhorar a dirigibilidade e as questões relacionadas à climatização que você mencionou."

Hulkenberg compartilha da avaliação e adota uma postura cautelosa para a etapa de Singapura.

"Acho que precisamos ter cuidado. A Malásia revelou algumas coisas novas, e essas condições climáticas não são tão favoráveis à nossa unidade de potência neste momento. Tivemos algumas dificuldades nesse aspecto e, obviamente, aqui será mais do mesmo", explicou o alemão.

Mesmo diante dessas dificuldades, Bortoleto demonstrou confiança na capacidade da Audi de desenvolver um motor competitivo. O brasileiro destacou o histórico da fabricante em competições como o DTM e as 24 Horas de Le Mans como motivo para acreditar na evolução do projeto.

"Se confio neles? Absolutamente. Acho que conseguem resolver isso. Essas pessoas em Neuburg construíram os melhores motores de outras categorias das quais participaram no passado, e não tenho dúvidas de que farão o mesmo na F1", declarou o piloto.

Bortoleto também pediu paciência com o desenvolvimento da unidade de potência, lembrando que a Audi está apenas em sua primeira temporada como fabricante de motores na F1.

"Não podemos acreditar que chegaríamos à Fórmula 1 no primeiro ano e construiríamos a melhor coisa já feita. Isso faria os outros parecerem... Eu soltaria um palavrão agora, mas vocês entenderam o que eu ia dizer!", brincou. "Precisamos ter paciência. Acredito nas pessoas que estão em Neuburg e que elas vão fazer algo grandioso."

Audi confirma evolução com atualizações introduzidas em Baku

Se o motor ainda exige melhorias, a Audi recebeu sinais positivos em relação ao pacote de atualizações introduzido no GP do Azerbaijão. As características do circuito de Baku, com predominância de curvas de 90 graus, dificultaram uma avaliação conclusiva das novidades. Entretanto, os treinos realizados na Malásia permitiram à equipe confirmar os avanços esperados.

"Concluímos que funcionou. Funcionou muito bem, como esperávamos. Na entrada, no meio e na saída das curvas, acho que demos um bom passo em todas as áreas", avaliou Bortoleto. "Havia muitas dúvidas depois de Baku, porque tivemos um fim de semana difícil, sobre o pacote e se ele havia funcionado ou não. Mas acho que agora podemos finalmente encerrar essa questão e dizer que temos certeza de que funcionou como esperado e que as coisas estão caminhando na direção certa."

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