Gabriel Bortoleto acredita que a Audi poderá dar um passo importante na temporada 2027 da Fórmula 1, mas reconheceu que a equipe ainda tem um longo caminho pela frente para se aproximar das principais forças do grid.

Durante entrevista antes do GP de Las Vegas, o brasileiro revelou que o objetivo é colocar a fabricante alemã na liderança do pelotão intermediário, embora tenha adotado cautela ao avaliar o desenvolvimento do novo carro e da unidade de potência.

"No fim das contas, o objetivo obviamente é ser o quinto. Ser o melhor do pelotão do meio. Mas, novamente, há muito trabalho a ser feito por todos. E não depende apenas de nós, mas também de como os outros estão evoluindo".

"Então, eu acredito na equipe. Acredito que vamos dar um bom passo no próximo ano e que conseguiremos brigar pelo top 5 de uma maneira mais fácil do que estamos fazendo agora".

O brasileiro revelou que já teve contato com alguns componentes do projeto de 2027 no simulador, mas ainda não experimentou o pacote completo. Segundo ele, o desenvolvimento permanece em andamento, e sua intenção é participar ativamente das decisões técnicas sempre que visita a fábrica.

"Ainda não testei o pacote completo. Experimentei algumas partes do que vamos trazer, mas ainda é um trabalho em desenvolvimento. Faltam várias semanas até termos o carro com o qual vamos correr", explicou.

"Mas estou confiante de que eles estão fazendo um bom trabalho, pelo menos naquilo em que estou envolvido. Eu pergunto constantemente quando vou à fábrica para tentar participar do desenvolvimento disso. Espero que demos um bom passo".

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Bortoleto também reconheceu que a Audi continua distante das quatro principais equipes e ligeiramente atrás da Racing Bulls em termos de desempenho. Para o brasileiro, a recuperação dependerá não apenas de melhorias no carro, mas também da capacidade de eliminar problemas que comprometeram os resultados ao longo de 2026, especialmente nas largadas e na confiabilidade.

"No momento, estamos disputando muitas e muitas vezes com a Racing Bulls e a Alpine. Muitas vezes temos mais ritmo do que eles. Sabemos quais são os nossos principais problemas, os nossos pontos fracos".

"Isso inclui, por exemplo, as largadas. E aí, em algumas pistas, sabe, nós largamos na frente deles, caímos quatro ou cinco posições, três posições, seja lá o que for. E depois nunca conseguimos terminar à frente deles por um motivo ou outro. Tivemos alguns abandonos este ano".

"Então tudo isso tira um pouco de pontos aqui e ali, e você acaba ficando fora da briga pelo top 5. Portanto, espero que no próximo ano coloquemos todas essas coisas no lugar e voltemos a evoluir".

Outro ponto importante para a próxima temporada será a evolução da unidade de potência. Embora confie no trabalho realizado pela Audi em Neuburg, na Alemanha, Bortoleto admitiu que não espera uma recuperação completa em um período tão curto.

"Acredito que vamos dar um passo adiante no próximo ano, mas o tamanho desse passo ainda é uma incógnita. Precisamos, obviamente, colocar o carro na pista e ver também onde os outros estão, porque outras equipes têm o ADUO e podem trazer atualizações".

"Não espero eliminar toda a diferença da unidade de potência em apenas alguns meses de desenvolvimento. Mas o que posso dizer é que vejo as coisas certas sendo feitas para o futuro e para o desenvolvimento do nosso motor", destacou.

O brasileiro também ressaltou a experiência dos profissionais envolvidos no projeto e reafirmou sua convicção de que a Audi conseguirá alcançar seus objetivos na categoria.

"Continuo sustentando o que disse: tenho certeza de que a Audi vai acertar. Temos as pessoas certas, contratamos as pessoas certas e já contávamos com profissionais extremamente experientes trabalhando em Neuburg. Estou totalmente confiante de que chegaremos lá em breve", concluiu.

Colaboração de Ronald Vording

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