Gabriel Bortoleto estreou na Fórmula 1 em março deste ano e vem ganhando admiradores ao redor do mundo. Apesar de um começo de ano difícil, tanto ele quanto a Sauber têm evoluído e, no último fim de semana, o brasileiro terminou em sexto no GP da Hungria, alcançando o melhor resultado da carreira até aqui.

O piloto brasileiro abandonou a primeira corrida da temporada, o GP da Austrália, devido a um acidente por causa das condições climáticas. Nas etapas seguintes, ficou fora da zona de pontuação, mas teve resultados melhores do que o companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em três ocasiões. No GP da Áustria, foi oitavo e pontuou pela primeira vez. Na Grã-Bretanha, cometeu um erro e abandonou novamente, mas voltou a pontuar na Bélgica e na Hungria.

Bortoleto já acumulou 14 pontos e é 17º colocado no campeonato de pilotos, a frente de Yuki Tsunoda, Oliver Bearman, Franco Colapinto e Jack Doohan.

Em entrevista ao GE na última terça-feira, Bortoleto foi perguntado pelo apresentador e ex-F1 Luciano Burti sobre uma possível mudança de atitude dos pilotos veteranos do grid em relação ao brasileiro, questionando se, desde a estreia e com os resultados obtidos até aqui, há agora um 'respeito maior', especialmente em relação a parte técnica. O piloto da Sauber não escondeu que algumas coisas já mudaram...

"Quando você começa a andar um pouquinho melhor, [faz] alguma coisa ou outra, o pessoal te dá um pouco mais de respeito... Sendo bem sincero, um pouquinho de mudança já teve esse ano", admitiu. Em Hungaroring, Bortoleto largou apenas uma posição a frente do tetracampeão Max Verstappen, além de ficar (e terminar a prova) atrás do bicampeão Fernando Alonso, que também é seu empresário.

"Não vou mentir, quando você vê um cara que é campeão do mundo na sua frente, pô é o seu sonho de um dia alcançar, então você tem uma admiração normalmente por esa pessoa. Nesse sentido sim, acho que muda", adicionou.

