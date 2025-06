Gabriel Bortoleto teve o melhor resultado da carreira na Fórmula 1,até o momento, no GP da Espanha, com um 12º lugar, mas a corrida foi ainda melhor para Nico Hulkenberg, companheiro de equipe do brasileiro na Sauber, que terminou na quinta colocação. Para o piloto paulista, o resultado de Hulkenberg em Barcelona é 'combustível' para melhorar ainda mais no GP do Canadá.

Bortoleto revelou que está animado para a prova em Montreal, já que é a primeira vez dele correndo no circuito canadense: "Estou ansioso por Montreal: será uma nova pista a ser descoberta para mim, e tenho trabalhado no simulador entre essas corridas para entender melhor seus limites. Saímos de Barcelona com um feedback animador sobre as atualizações e seu potencial".

O brasileiro também afirma que a performance da equipe está chegando em bom lugar: "Nosso desempenho mostrou que estamos chegando mais perto de onde queremos estar - embora ainda haja alguns passos a serem dados - e, de minha parte, ver o bom resultado de Nico me deixou ainda mais entusiasmado".

"Agora, mal posso esperar pelo início do fim de semana: o segredo, como sempre, será manter o foco e se adaptar ao que vier pela frente, aproveitando ao máximo qualquer oportunidade", concluiu.

