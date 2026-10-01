F1: Bortoleto revela preferência climática na Malásia e fala da expectativa para a estreia em Sepang

Gabriel Bortoleto espera encontrar chuva durante o GP do Bahrein de Fórmula 1, que será disputado neste fim de semana no circuito de Sepang, na Malásia.

O piloto brasileiro da Audi fará sua primeira corrida no traçado malaio e afirmou o seguinte nesta quinta-feira, dia de mídia da etapa: “Espero que tenhamos pelo menos um clima consistente durante as sessões. Se chover, que chova; se estiver seco, que fique seco. O que não queremos é algo confuso que transforme tudo em um caos”.

“Para a corrida, provavelmente a chuva vai nos deixar um pouco mais 'frescos', então talvez seja essa a minha preferência”, acrescentou o brasileiro, comentando sobre a perspectiva de pontos na Malásia.

As pancadas de chuva tropicais são uma característica tradicional de Sepang e frequentemente obrigam as equipes a alterar suas estratégias durante as sessões.

A previsão meteorológica indica possibilidade de chuva para a corrida deste domingo. Além da expectativa pelo clima, Bortoleto demonstrou entusiasmo para finalmente conhecer o circuito de 5,543 km. Até agora, o brasileiro havia tido contato com o traçado apenas por meio do simulador.

“Estou muito animado para finalmente pilotar aqui. É uma pista que conheço do simulador e que sempre quis experimentar de verdade”, disse Gabriel.

Bortoleto também destacou a recepção que recebeu desde sua chegada ao palco da F1 neste fim de semana. “A hospitalidade aqui é impressionante. São muito receptivos com as pessoas que vêm de fora”, afirmou.

Questionado sobre o pacote de atualizações introduzido pela Audi no GP do Azerbaijão, Bortoleto respondeu: "Entregou o que deveria. Obviamente ainda precisamos fazer alguns testes, o que faremos neste fim de semana".

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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