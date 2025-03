Gabriel Bortoleto caminhava para um fim de semana totalmente positivo durante a estreia na Fórmula 1, na Austrália, até que a corrida em Melbourne no último fim de semana chegou ao fim mais cedo para o brasileiro. A quebra da suspensão, causa do abandono do último domingo, contudo, segue sendo um mistério para Sauber.

Na volta 47 da corrida em Albert Park, Bortoleto acabou rodando na pista e indo para 'casa' mais cedo. Ficou certo que o motivo do incidente foi uma quebra na suspensão do carro, porém, a razão da falha não foi esclarecida pela equipe de imediato. Gabriel chegou a assumir a culpa pelo ocorrido, alegando que levou o carro ao limite ao tentar recuperar uma punição de 5s que foi aplicada durante a prova.

Nas rede sociais, alguns observadores chegaram a apontar um toque entre o brasileiro e Nico Hulkenberg - companheiro de equipe de Gabriel - ainda no início da corrida, alegando que o contato poderia ter prejudicado o freio do paulista.

Porém, falando com a imprensa nesta quinta-feira de mídia na China, Bortoleto revelou que a Sauber está com problemas para identificar a causa da quebra da suspensão. Uma análise está acontecendo na fábrica para determinar o motivo. O toque com Hulkenberg e o atrito com as zebras estão sendo levados em consideração.

"Mantenho o que disse durante toda a corrida, eu estava reclamando dos freios na primeira volta. Não vou entrar em detalhes sobre qual era o problema, mas tínhamos um. A suspensão é uma questão que também temos dificuldade dentro da equipe de entender exatamente o que aconteceu."

"O que está claro para nós é que houve contato com Nico, um incidente de corrida, um toque muito leve. Estávamos lado a lado e ele tocou no meu pneu traseiro, eu nem senti no momento, mas depois, assistindo novamente à corrida, vimos isso. Talvez seja uma das opções, mas não há nada claro para nós e não temos uma resposta clara para isso, mas ele estão estudando, estão analisando na fábrica para tentar entender o verdadeiro motivo da quebra."

