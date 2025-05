Gabriel Bortoleto revelou, no dia de mídia do GP de Mônaco, que a Sauber, equipe do brasileiro na Fórmula 1, trará um pacote de atualizações para o C45, carro de 2025 da escuderia suíça, na corrida de Barcelona, que acontece na próxima semana.

Bortoleto, ao ser perguntado se o bom ritmo da Sauber em Ímola se repetirá na pista de Monte Carlo, ele afirmou que "não tenho tanta certeza disso. Acho que em Miami fomos um pouco melhores, no Q1, fomos para o Q2 com um pouco mais de margem".

"Ímola não foi nossa melhor pista. Fomos para o Q2 e, mas acho que, sabe, não quero tirar nenhum crédito, mas, no final do dia, Yuki [Tsunoda] bateu. E então, você sabe, Bearman também teve a volta excluída".

Portanto, não foi o melhor ritmo de classificação, mas o ritmo de corrida foi um pouco melhor. Sim, isso é verdade. E, sim, infelizmente, não conseguimos maximizar as oportunidades que tivemos. Portanto, não conseguimos marcar nenhum ponto lá".

Apesar das constatações, ele vê a evolução do carro durante a temporada 2025, junto da revelação de novas peças no GP da Espanha. "Mas, sim, acho que estamos progredindo, sabe, dando alguns passos à frente. E, vejamos, em Barcelona, estamos trazendo um novo pacote. Então, talvez isso possa ser muito bom para nós".

