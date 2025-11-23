Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"
Fórmula 1 GP de Las Vegas

F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"

"Literalmente eu deveria ter freado 10 metros antes, 5 metros antes. Eu ia ter parado o carro. Talvez eu não precisasse tirar para dentro"

Redação Motorsport.com
Editado:

O novato brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, pediu desculpas ao canadense Lance Stroll, da Aston Martin, após causar o acidente entre eles na largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1, nesta madrugada -- assista à batida aqui ou no vídeo abaixo:

 

"Na hora que eu tirei para passar ele, ele tinha começado a frear. Eu só perdi o momento da freada, eu freei um pouquinho depois, mas nessa pista é tudo tão perto. Eu literalmente só perdi a freada e acabei batendo no Stroll. Peço desculpa a ele porque foi um erro meu, não tenho o que falar", disse o brasileiro.

O editor recomenda:

Na sequência, o piloto da Sauber foi questionado pela repórter da Band, Mariana Becker, sobre alguma diferença na aderência na pista de Vegas. Ele respondeu: "A gente sabia que ia ter pouca aderência por conta do pneu duro, por conta de ser uma pista muito fria, mas não tem nada a ver com isso".

"Literalmente eu deveria ter freado 10 metros antes, 5 metros antes. Eu ia ter parado o carro. Talvez eu não precisasse tirar para dentro para tentar passar a Williams [do anglo-tailandês Alexander Albon]", seguiu.

"Eu já tinha conseguido ganhar uma ou duas posições ali no arranque. Foi só um erro de entender onde eu estava na pista. Não tem o que falar, erro meu", completou Bortoleto sobre o incidente com o piloto da Aston Martin. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 via site e canal de YouTube.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO F1: Veja batida de Bortoleto e Stroll na largada do GP de Las Vegas
Próximo artigo F1: Verstappen aproveita bobeada de Norris na largada e vence GP de Las Vergas; Bortoleto abandona

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas

F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas
F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas
VÍDEO F1: Veja batida de Bortoleto e Stroll na largada do GP de Las Vegas

VÍDEO F1: Veja batida de Bortoleto e Stroll na largada do GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
VÍDEO F1: Veja batida de Bortoleto e Stroll na largada do GP de Las Vegas

Últimas notícias

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros