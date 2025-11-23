F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"
"Literalmente eu deveria ter freado 10 metros antes, 5 metros antes. Eu ia ter parado o carro. Talvez eu não precisasse tirar para dentro"
O novato brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, pediu desculpas ao canadense Lance Stroll, da Aston Martin, após causar o acidente entre eles na largada do GP de Las Vegas de Fórmula 1, nesta madrugada -- assista à batida aqui ou no vídeo abaixo:
"Na hora que eu tirei para passar ele, ele tinha começado a frear. Eu só perdi o momento da freada, eu freei um pouquinho depois, mas nessa pista é tudo tão perto. Eu literalmente só perdi a freada e acabei batendo no Stroll. Peço desculpa a ele porque foi um erro meu, não tenho o que falar", disse o brasileiro.
Na sequência, o piloto da Sauber foi questionado pela repórter da Band, Mariana Becker, sobre alguma diferença na aderência na pista de Vegas. Ele respondeu: "A gente sabia que ia ter pouca aderência por conta do pneu duro, por conta de ser uma pista muito fria, mas não tem nada a ver com isso".
"Literalmente eu deveria ter freado 10 metros antes, 5 metros antes. Eu ia ter parado o carro. Talvez eu não precisasse tirar para dentro para tentar passar a Williams [do anglo-tailandês Alexander Albon]", seguiu.
"Eu já tinha conseguido ganhar uma ou duas posições ali no arranque. Foi só um erro de entender onde eu estava na pista. Não tem o que falar, erro meu", completou Bortoleto sobre o incidente com o piloto da Aston Martin. O Motorsport.com faz a cobertura completa da F1 via site e canal de YouTube.
