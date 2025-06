O brasileiro Gabriel Bortoleto se livrou de uma punição por fazer uma ultrapassagem sob bandeira vermelha durante o terceiro treino livre o GP do Canadá de Fórmula 1 deste sábado. O piloto da Sauber precisou comparecer diante dos comissários 90 minutos antes do início da classificação.

Durante o terceiro treino livre, realizado mais cedo neste sábado, as batidas de Oscar Piastri e Nico Hulkenberg no Muro dos Campeões, na entrada da reta principal, deixou muitos detritos sobre a pista, forçando a direção de prova a fazer uma interrupção para limpeza.

No retorno aos boxes, Bortoleto teria realizado uma ultrapassagem e, por isso, foi convocado para a audiência, marcada para 14h30, horário local, 15h30, horário de Brasília. O japonês Yuki Tsunoda também foi convocado pelo mesmo motivo, com sua sessão, às 14h15.

"Bortoleto estava na reta oposta a uma velocidade de 325 km/h quando a bandeira vermelha foi divulgada. Bearman vinha a uma baixa velocidade no lado direito da pista. A telemetria mostrou que, em menos de 0s6 após a exibição da bandeira vermelha, Bortoleto tirou completamente o pé do acelerador e passou a frear com força. Naquele ponto, Bearman estava apenas 57 metros à sua frente. Bortoleto explicou que o delta de velocidade entre os carros era tamanho que não teria como reduzir mais para evitar a ultrapassagem".

"Tendo considerado o caso extensivamente, os comissários determinaram que Bortoleto fez tudo que era possível nestas circunstâncias. Estamos satisfeitos em compreender que a ultrapassagem era inevitável nas circunstâncias e, para isso, determinamos que não será tomada mais nenhuma ação".

Em outras decisões dos comissários, George Russell tomou duas multas de 100 euros dos comissários por excesso de velocidade no pitlane.

