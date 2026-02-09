F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"

Gabriel Bortoleto tem se mantido realista diante da estreia da temporada de 2026 da Fórmula 1, sem colocar uma meta concreta antes do seu primeiro ano como titular da Audi.

O brasileiro de 21 anos estreou na categoria no ano passado, pela Sauber, terminando em 19º lugar. Chegando às primeiras posições do pelotão em raras oportunidades, ele reconhece que "se o carro não for competitivo na Austrália [quando começa a temporada], não importa onde eu queira estar”.

“Quero ganhar corridas, mas, realisticamente, isso não vai acontecer no primeiro ano. Ainda há muito a fazer”, enfatizou. Em 2025, a Sauber terminou o campeonato de construtores em penúltimo lugar e não esconde que o caminho para o sucesso na nova era será longo.

“Eu só quero ser competitivo. Quero lutar por algo e ver progressos ao longo do ano, ver nossa equipe crescer. Se tivesse que resumir [a meta da temporada] em uma palavra, diria ‘progresso'”, explicou Bortoleto.

Ele espera que a Audi melhore continuamente “e simplesmente faça um trabalho melhor em cada corrida”. Para isso, a equipe se beneficiará tanto de suas próprias contribuições quanto das de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg.

“Não sinto que ele ou eu estejamos sob pressão adicional. Sinto que estamos satisfeitos com a nossa situação e a equipe está satisfeita conosco”, diz o brasileiro. Mesmo que Hulkenberg seja 17 anos mais velho que Bortoleto e tenha mais de uma década de experiência na F1, os dois têm objetivos semelhantes: “Tenho a sensação de que eles querem ver nosso desempenho na pista e tirar o máximo proveito do carro”.

Segundo o jovem piloto, a equipe não faz distinção: “Até agora, tenho a sensação de que somos muito parecidos. Com mais experiência, é natural esperar que o piloto mais experiente ajude em algumas áreas, enquanto o mais novo pode ajudar em outras. Sinto que há apenas uma pequena diferença, em que cada um de nós provavelmente pode ajudar um pouco mais [do que o outro]”.

