Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"

Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

F3
F3
Albert Park
Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Diretor de 'Transformers' processa Cadillac por fraude; equipe responde

Pré-temporada do Bahrein: Confira horários e como assistir aos testes da F1 2026, que marca a reestreia da Globo

Fórmula 1
Fórmula 1
Pré-temporada do Bahrein: Confira horários e como assistir aos testes da F1 2026, que marca a reestreia da Globo

F1 - Mudanças na Aston Martin: Cowell deve deixar equipe até junho

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Mudanças na Aston Martin: Cowell deve deixar equipe até junho

F1: Quais são os desafios da Aston Martin em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quais são os desafios da Aston Martin em 2026?
Reações
Fórmula 1

F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"

Brasileiro de 21 anos quer vencer, mas reconhece que "realisticamente, isso não vai acontecer no primeiro ano"

Ruben Zimmermann Oleg Karpow
Editado:
Gabriel Bortoleto vor Audi-Debüt: "Ich möchte Rennen gewinnen, aber ..."

Gabriel Bortoleto tem se mantido realista diante da estreia da temporada de 2026 da Fórmula 1, sem colocar uma meta concreta antes do seu primeiro ano como titular da Audi. 

Leia também:

O brasileiro de 21 anos estreou na categoria no ano passado, pela Sauber, terminando em 19º lugar. Chegando às primeiras posições do pelotão em raras oportunidades, ele reconhece que "se o carro não for competitivo na Austrália [quando começa a temporada], não importa onde eu queira estar”. 

“Quero ganhar corridas, mas, realisticamente, isso não vai acontecer no primeiro ano. Ainda há muito a fazer”, enfatizou. Em 2025, a Sauber terminou o campeonato de construtores em penúltimo lugar e não esconde que o caminho para o sucesso na nova era será longo. 

“Eu só quero ser competitivo. Quero lutar por algo e ver progressos ao longo do ano, ver nossa equipe crescer. Se tivesse que resumir [a meta da temporada] em uma palavra, diria ‘progresso'”, explicou Bortoleto.

Ele espera que a Audi melhore continuamente “e simplesmente faça um trabalho melhor em cada corrida”. Para isso, a equipe se beneficiará tanto de suas próprias contribuições quanto das de seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg.

“Não sinto que ele ou eu estejamos sob pressão adicional. Sinto que estamos satisfeitos com a nossa  situação e a equipe está satisfeita conosco”, diz o brasileiro. Mesmo que Hulkenberg seja 17 anos mais velho que Bortoleto e tenha mais de uma década de experiência na F1, os dois têm objetivos semelhantes: “Tenho a sensação de que eles querem ver nosso desempenho na pista e tirar o máximo proveito do carro”.

Segundo o jovem piloto, a equipe não faz distinção: “Até agora, tenho a sensação de que somos muito parecidos. Com mais experiência, é natural esperar que o piloto mais experiente ajude em algumas áreas, enquanto o mais novo pode ajudar em outras. Sinto que há apenas uma pequena diferença, em que cada um de nós provavelmente pode ajudar um pouco mais [do que o outro]”. 

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

Principais comentários

Mais de
Ruben Zimmermann

F1: Veja quem é o favorito ao título de 2026 para casas de apostas

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Veja quem é o favorito ao título de 2026 para casas de apostas

F1: Apenas mudança nas regras impediu mais títulos de Schumacher, afirma ex-diretor da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Apenas mudança nas regras impediu mais títulos de Schumacher, afirma ex-diretor da Ferrari

F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Preocupação com o SF-26? Saiba a verdadeira situação da Ferrari
Mais de
Gabriel Bortoleto

ANÁLISE F1: Audi leva carro com dianteira diferente para testes em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Audi leva carro com dianteira diferente para testes em Barcelona

F1: Bortoleto admite que preferiria não ter férias de fim do ano

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bortoleto admite que preferiria não ter férias de fim do ano

OPINIÃO F1: Os bastidores do lançamento da Audi de Bortoleto em Berlim

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
OPINIÃO F1: Os bastidores do lançamento da Audi de Bortoleto em Berlim
Mais de
Audi

F1: Audi não nega problemas de confiabilidade, mas tenta manter otimismo em alta

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Audi não nega problemas de confiabilidade, mas tenta manter otimismo em alta

F1: Audi contrata atual campeão da FRECA como primeiro piloto da academia

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Alpine
F1: Audi contrata atual campeão da FRECA como primeiro piloto da academia

F1: Audi lança programa de desenvolvimento para jovens pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Audi lança programa de desenvolvimento para jovens pilotos

Últimas notícias

F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Bortoleto se mantém realista sobre Audi: "Se o carro não for competitivo, não importa o que eu quero"

Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

F3
F3 F3
Albert Park
Pedro Clerot acelera em testes de pré-temporada da F3 em Barcelona

Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Aston Martin revela pintura do carro de 2026, projetado por Newey