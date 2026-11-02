Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Horas após a bandeirada final do GP do México de Fórmula 1, que consagrou Kimi Antonelli campeão mundial de 2026, a FIA anunciou novas punições a Pierre Gasly e Franco Colapinto. A decisão altera a ordem final da prova, incluindo o resultado de Gabriel Bortoleto.

Gasly foi punido por "passar por um setor de bandeira amarela dupla e não realizar a redução de velocidade requerida". Com isso, o francês é penalizado com uma punição de "stop and go depois da corrida", a qual é convertida para uma adição de 30s no tempo total da prova. Ele cai de 10º para 17º.

Já Colapinto foi penalizado por "passar por um setor de bandeira amarela única e não realizar a redução de velocidade requerida", por isso a penalidade é um pouco mais branda do que a do companheiro de equipe: 10s. O argentino vai para a 15ª posição.

Com as punições dos pilotos do time francês, Gabriel Bortoleto, que havia cruzado a linha de chegada em 11º e se tornou 10º com punição a Oscar Piastri, passa a ser oitavo. Além dele, Ryo Hirakawa, que substituiu Esteban Ocon na Haas este fim de semana, também ganha posições e é décimo, pontuando pela primeira vez na F1.

Pos. Piloto Equipe 1º Max Verstappen Red Bull 2º Lewis Hamilton Ferrari 3º Kimi Antonelli Mercedes 4º Charles Leclerc Ferrari 5º Lando Norris McLaren 6º George Russell Mercedes 7º Liam Lawson Racing Bulls 8º Gabriel Bortoleto Audi 9º Isack Hadjar Red Bull 10º Ryo Hirakawa Haas 11º Alex Albon Williams 12º Carlos Sainz Williams 13º Oscar Piastri McLaren 14º Nico Hülkenberg Audi 15º Franco Colapinto Alpine 16º Sergio Pérez Cadillac 17º Pierre Gasly Alpine DNF Arvid Lindblad Racing Bulls DNF Oliver Bearman Haas DNF Valtteri Bottas Cadillac DNF Fernando Alonso Aston Martin DNF Lance Stroll Aston Martin

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