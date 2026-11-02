Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Kart, joia da Mercedes e campeão da F1: conheça a trajetória completa de Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Kart, joia da Mercedes e campeão da F1: conheça a trajetória completa de Antonelli

NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
NASCAR Cup: Byron encerra jejum de vitórias em Martinsville e Larson se aproxima do tri

Antonelli quebra recorde de Vettel e é campeão mais jovem da história da F1; confira lista

Fórmula 1
Fórmula 1
Antonelli quebra recorde de Vettel e é campeão mais jovem da história da F1; confira lista
Fórmula 1 GP do México

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Pilotos da equipe francesa foram penalizados por descumprirem regras de bandeira amarela

Olivia Nogueira
Editado:
Add as a preferred source

Horas após a bandeirada final do GP do México de Fórmula 1, que consagrou Kimi Antonelli campeão mundial de 2026, a FIA anunciou novas punições a Pierre Gasly e Franco Colapinto. A decisão altera a ordem final da prova, incluindo o resultado de Gabriel Bortoleto

Leia também:

Gasly foi punido por "passar por um setor de bandeira amarela dupla e não realizar a redução de velocidade requerida". Com isso, o francês é penalizado com uma punição de "stop and go depois da corrida", a qual é convertida para uma adição de 30s no tempo total da prova. Ele cai de 10º para 17º. 

Já Colapinto foi penalizado por "passar por um setor de bandeira amarela única e não realizar a redução de velocidade requerida", por isso a penalidade é um pouco mais branda do que a do companheiro de equipe: 10s. O argentino vai para a 15ª posição. 

Com as punições dos pilotos do time francês, Gabriel Bortoleto, que havia cruzado a linha de chegada em 11º e se tornou 10º com punição a Oscar Piastri, passa a ser oitavo. Além dele, Ryo Hirakawa, que substituiu Esteban Ocon na Haas este fim de semana, também ganha posições e é décimo, pontuando pela primeira vez na F1. 

Pos.

Piloto

Equipe

Max Verstappen

Red Bull

Lewis Hamilton

Ferrari

Kimi Antonelli

Mercedes

Charles Leclerc

Ferrari

Lando Norris

McLaren

George Russell

Mercedes

Liam Lawson

Racing Bulls

Gabriel Bortoleto

Audi

Isack Hadjar

Red Bull

10º

Ryo Hirakawa

Haas

11º

Alex Albon

Williams

12º

Carlos Sainz

Williams

13º

Oscar Piastri

McLaren

14º

Nico Hülkenberg

Audi

15º

Franco Colapinto

Alpine

16º

Sergio Pérez

Cadillac

17º

Pierre Gasly

Alpine

DNF

Arvid Lindblad

Racing Bulls

DNF

Oliver Bearman

Haas

DNF

Valtteri Bottas

Cadillac

DNF

Fernando Alonso

Aston Martin

DNF

Lance Stroll

Aston Martin

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Hamilton pede "conversas sérias" após confronto com Leclerc no México

Principais comentários
Mais de
Olivia Nogueira

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Antonelli quebra jejum de 73 anos sem campeões italianos na F1; relembre histórico

Últimas notícias

Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1

F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Piastri é punido em 10s e Bortoleto pontua no GP do México; assista incidente entre Oscar e Lindblad

F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli iguala marca histórica de Schumacher e Verstappen com título antecipado no México