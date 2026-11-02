Bortoleto sobe para P8 após punições às Alpines; Hirakawa é décimo e pontua em estreia na F1
Pilotos da equipe francesa foram penalizados por descumprirem regras de bandeira amarela
Horas após a bandeirada final do GP do México de Fórmula 1, que consagrou Kimi Antonelli campeão mundial de 2026, a FIA anunciou novas punições a Pierre Gasly e Franco Colapinto. A decisão altera a ordem final da prova, incluindo o resultado de Gabriel Bortoleto.
Gasly foi punido por "passar por um setor de bandeira amarela dupla e não realizar a redução de velocidade requerida". Com isso, o francês é penalizado com uma punição de "stop and go depois da corrida", a qual é convertida para uma adição de 30s no tempo total da prova. Ele cai de 10º para 17º.
Já Colapinto foi penalizado por "passar por um setor de bandeira amarela única e não realizar a redução de velocidade requerida", por isso a penalidade é um pouco mais branda do que a do companheiro de equipe: 10s. O argentino vai para a 15ª posição.
Com as punições dos pilotos do time francês, Gabriel Bortoleto, que havia cruzado a linha de chegada em 11º e se tornou 10º com punição a Oscar Piastri, passa a ser oitavo. Além dele, Ryo Hirakawa, que substituiu Esteban Ocon na Haas este fim de semana, também ganha posições e é décimo, pontuando pela primeira vez na F1.
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Pos.
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Piloto
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Equipe
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1º
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Max Verstappen
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Red Bull
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2º
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Lewis Hamilton
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Ferrari
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3º
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Kimi Antonelli
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Mercedes
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4º
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Charles Leclerc
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Ferrari
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5º
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Lando Norris
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McLaren
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6º
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George Russell
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Mercedes
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7º
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Liam Lawson
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Racing Bulls
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8º
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Gabriel Bortoleto
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Audi
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9º
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Isack Hadjar
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Red Bull
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10º
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Ryo Hirakawa
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Haas
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11º
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Alex Albon
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Williams
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12º
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Carlos Sainz
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Williams
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13º
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Oscar Piastri
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McLaren
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14º
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Nico Hülkenberg
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Audi
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15º
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Franco Colapinto
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Alpine
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16º
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Sergio Pérez
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Cadillac
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17º
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Pierre Gasly
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Alpine
|
DNF
|
Arvid Lindblad
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Racing Bulls
|
DNF
|
Oliver Bearman
|
Haas
|
DNF
|
Valtteri Bottas
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Cadillac
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DNF
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Fernando Alonso
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Aston Martin
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DNF
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Lance Stroll
|
Aston Martin
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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