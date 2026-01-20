F1: Bortoleto tem esperanças em título da Audi antes de 2030

Audi para a temporada 2026 de Gabriel Bortoleto comentou sobre a meta da equipe de conquista de um título até 2030, além de contar as expectativas dele e do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, para o ano. No lançamento da pintura do carro dapara a temporada 2026 de Fórmula 1 comentou sobre a meta da equipe de conquista de um título até 2030, além de contar as expectativas dele e do companheiro de equipe,, para o ano.

A meta de título da Audi na F1 já foi amplamente discutida anteriormente, com uma das principais figuras do projeto, o diretor de operações Mattia Binotto, detalhando o possível passo a passo da equipe alemã na categoria máxima do automobilismo.

No entanto, Bortoleto tem esperanças que a escuderia dos quatro anéis conquistará um título antes mesmo dessa data, mas reconhece a luta que todos devem passar para que isso seja possível.

"Espero que consigamos isso antes de 2030. Obviamente, vimos outros concorrentes que entraram na F1 e também levaram muitos anos [para o sucesso]. Não vai ser uma tarefa fácil. Estamos em 2026, são muitas coisas, é uma nova regulamentação. Estamos construindo nossa própria unidade de potência. Não estamos entrando apenas como um fabricante de carros, estamos construindo tudo do zero".

"Então, definitivamente não vai ser fácil e há muito trabalho a ser feito. Mas sinto que estamos trazendo pessoas muito boas, novas para a equipe. As pessoas que já estavam na equipe estão muito motivadas e fazendo um ótimo trabalho também. Então, realmente sinto que estamos indo na direção certa".

O piloto brasileiro reconheceu o papel crucial que deve cumprir para o sucesso da Audi na categoria máxima do automobilismo: "Provavelmente [devo] continuar fazendo o que estou fazendo agora, no sentido de estar presente com a equipe, apoiá-los, tentar fazer o melhor que posso na pista também".

"E tentar ser de certa forma um líder também, porque sinto que liderar a equipe da maneira certa, junto com o Nico agora, é importante, porque somos nós que pilotamos o carro no final do dia e precisamos mostrar a eles o caminho e a forma como queremos que o carro seja desenvolvido".

Questionado sobre as metas para 2026, o paulista afirmou que o cenário ainda não é claro, pela falta de sessões com o carro: "Honestamente, é difícil dizer agora porque ainda não testei o carro. Se colocarmos o carro na Austrália e ele não for competitivo, não importa como eu queira estar. Quero vencer corridas, mas realisticamente, isso não vai acontecer no primeiro ano [da Audi]. Há muito trabalho a ser feito". No entanto, ele foca em uma palavra para 2026: progresso. "Mas eu só quero ser competitivo. Quero lutar por algo e quero ver progresso ao longo do ano. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, diria progresso. Quero ver nossa equipe crescendo ao longo do ano, melhorando e simplesmente fazendo um trabalho melhor a cada corrida".

Em relação à comparação com Hulkenberg em relação aos objetivos para este ano, Bortoleto afirma que não sente mais pressão sob ele ou o companheiro de equipe.

"Acho que isso você deveria perguntar ao Mattia [Binotto] e ao Jonathan [Wheatley, chefe de equipe da Audi]. Não sei, não sinto que haja mais pressão sobre ele ou sobre mim. Sinto que estamos ambos felizes onde estamos e a equipe está satisfeita conosco, e sinto que eles querem nos ver performando na pista e extraindo o máximo do carro". "Depois veremos, quando a temporada começar, onde estaremos como equipe, como pilotos, e então as expectativas mudam". "Mas até agora sinto que estamos em uma situação muito semelhante. Obviamente, [Hulk] com mais experiência, espera-se que o piloto mais experiente ajude em algumas áreas onde o jovem pode ajudar em outras. Então, sim, sinto que há apenas uma pequena diferença onde cada um de nós pode provavelmente ajudar um pouco mais", concluiu.

