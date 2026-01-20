Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire
Fórmula 1

F1: Bortoleto tem esperanças em título da Audi antes de 2030

Piloto brasileiro esteve presente no lançamento do carro da Audi F1 para 2026 e também comentou sobre as metas para este ano

Andrei Gobbo Oleg Karpov
Publicado:
Add as a preferred source
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Audi

No lançamento da pintura do carro da Audi para a temporada 2026 de Fórmula 1, Gabriel Bortoleto comentou sobre a meta da equipe de conquista de um título até 2030, além de contar as expectativas dele e do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, para o ano.
Leia também:
A meta de título da Audi na F1 já foi amplamente discutida anteriormente, com uma das principais figuras do projeto, o diretor de operações Mattia Binotto, detalhando o possível passo a passo da equipe alemã na categoria máxima do automobilismo.
No entanto, Bortoleto tem esperanças que a escuderia dos quatro anéis conquistará um título antes mesmo dessa data, mas reconhece a luta que todos devem passar para que isso seja possível.
"Espero que consigamos isso antes de 2030. Obviamente, vimos outros concorrentes que entraram na F1 e também levaram muitos anos [para o sucesso]. Não vai ser uma tarefa fácil. Estamos em 2026, são muitas coisas, é uma nova regulamentação. Estamos construindo nossa própria unidade de potência. Não estamos entrando apenas como um fabricante de carros, estamos construindo tudo do zero".
"Então, definitivamente não vai ser fácil e há muito trabalho a ser feito. Mas sinto que estamos trazendo pessoas muito boas, novas para a equipe. As pessoas que já estavam na equipe estão muito motivadas e fazendo um ótimo trabalho também. Então, realmente sinto que estamos indo na direção certa".
O piloto brasileiro reconheceu o papel crucial que deve cumprir para o sucesso da Audi na categoria máxima do automobilismo: "Provavelmente [devo] continuar fazendo o que estou fazendo agora, no sentido de estar presente com a equipe, apoiá-los, tentar fazer o melhor que posso na pista também".
"E tentar ser de certa forma um líder também, porque sinto que liderar a equipe da maneira certa, junto com o Nico agora, é importante, porque somos nós que pilotamos o carro no final do dia e precisamos mostrar a eles o caminho e a forma como queremos que o carro seja desenvolvido".
Questionado sobre as metas para 2026, o paulista afirmou que o cenário ainda não é claro, pela falta de sessões com o carro: "Honestamente, é difícil dizer agora porque ainda não testei o carro. Se colocarmos o carro na Austrália e ele não for competitivo, não importa como eu queira estar. Quero vencer corridas, mas realisticamente, isso não vai acontecer no primeiro ano [da Audi]. Há muito trabalho a ser feito".
 
No entanto, ele foca em uma palavra para 2026: progresso. "Mas eu só quero ser competitivo. Quero lutar por algo e quero ver progresso ao longo do ano. Se eu tivesse que resumir em uma palavra, diria progresso. Quero ver nossa equipe crescendo ao longo do ano, melhorando e simplesmente fazendo um trabalho melhor a cada corrida".
Em relação à comparação com Hulkenberg em relação aos objetivos para este ano, Bortoleto afirma que não sente mais pressão sob ele ou o companheiro de equipe.
"Acho que isso você deveria perguntar ao Mattia [Binotto] e ao Jonathan [Wheatley, chefe de equipe da Audi]. Não sei, não sinto que haja mais pressão sobre ele ou sobre mim. Sinto que estamos ambos felizes onde estamos e a equipe está satisfeita conosco, e sinto que eles querem nos ver performando na pista e extraindo o máximo do carro". 
 
"Depois veremos, quando a temporada começar, onde estaremos como equipe, como pilotos, e então as expectativas mudam".
 
"Mas até agora sinto que estamos em uma situação muito semelhante. Obviamente, [Hulk] com mais experiência, espera-se que o piloto mais experiente ajude em algumas áreas onde o jovem pode ajudar em outras. Então, sim, sinto que há apenas uma pequena diferença onde cada um de nós pode provavelmente ajudar um pouco mais", concluiu.

MÁRQUEZ APALAVRADO na DUCATI até 2028? Acosta, clã ROSSI em guerra, GP Brasil, YAMAHA e Dakar INSANO

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Audi apresenta pintura do carro de Bortoleto e Hulkenberg para temporada 2026; veja imagens
Próximo artigo F1 - Audi pressiona FIA sobre polêmica com motor Mercedes: "Nunca aceitaríamos"

Principais comentários

Mais de
Andrei Gobbo

F1: Audi apresenta pintura do carro de Bortoleto e Hulkenberg para temporada 2026; veja imagens

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Audi apresenta pintura do carro de Bortoleto e Hulkenberg para temporada 2026; veja imagens

Conheça Formula Legends, jogo inspirado na F1 que une eras do automobilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Conheça Formula Legends, jogo inspirado na F1 que une eras do automobilismo

Primeira vitória de Senna, presença no início da F1 e pandemia: Veja história do GP de Portugal

Fórmula 1
Fórmula 1
Primeira vitória de Senna, presença no início da F1 e pandemia: Veja história do GP de Portugal

Últimas notícias

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"