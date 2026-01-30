Nesta sexta-feira (30), os carros de 2026 da Fórmula 1 vão à pista pela última vez nos testes a portas fechadas em Barcelona. A Mercedes e a Racing Bulls foram as únicas que já completaram seus programas, então oito das 11 equipes ainda estão trabalhando - com ressalva da Williams, que optou por não fazer a viagem.

No começo do dia, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Max Verstappen e Charles Leclerc foram para a pista, tendo apenas a Aston Martin como ausência nos primeiros minutos.

Fernando Alonso foi responsável por assumir o volante do AMR26 nesta sexta-feira e deu apenas uma volta de instalação antes de retornar aos boxes. Após 30 minutos de sessão, Verstappen tinha o melhor tempo da manhã (1min19s944), tendo dado 17 voltas, segundo o SoyMotor.

Vale destacarmos que esses números não são oficiais, uma vez que os dados e detalhes não estão sendo compartilhados com a imprensa, mas há jornalistas e curiosos ao redor do traçado durante todo o dia.

Na última quinta-feira, Lance Stroll conseguiu dar apenas cinco voltas no fim do dia antes do carro da Aston Martin parar no meio da pista. Hoje, Alonso ficou responsável por fazer alguns testes com o motor, mas com um sistema de limitação de velocidade.

Leclerc, com sua Ferrari, foi o segundo piloto da semana a fazer uma volta na casa de 1min16s, mas não conseguiu bater o tempo registrado por George Russell (1min16s4). Porém, é importante ressaltar que o monegasco estava 'calçando' pneus médios em suas tentativas, enquanto o britânico usou os macios na quinta-feira.

No fim da manhã, Leclerc conseguiu melhorar seu tempo para 1min16s653, tendo dado 78 voltas no total. Ele foi seguido por Piastri, que andou em 1min17s446.

Verstappen, que estava aguardando as peças chegarem de Milton Keynes para reconstruir o carro batido por Isack Hadjar na terça-feira, conseguiu dar suas voltas.

Tempos (não oficiais) e quantidade de voltas da manhã

PILOTO EQUIPE MELHOR VOLTA VOLTAS Charles Leclerc Ferrari 1min16s653 78 Oscar Piastri McLaren 1min17s446 80 Max Verstappen Red Bull 1min18s285 69 Oliver Bearman Haas 1min18s423 106 Pierre Gasly Alpine 1min19s754 78 Gabriel Bortoleto Audi 1min20s179 66 Fernando Alonso Aston Martin 1min20s795 49 Valtteri Bottas Cadillac 1min22s790 33

