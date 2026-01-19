Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

F1: Bortoleto terá patrocínio do Mercado Livre em 2026

Piloto entra para o quadro de talentos apoiado pela marca

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Add as a preferred source
Gabriel Bortoleto anunciado como novo patrocinado do Mercado Livre

A partir de 2026, Gabriel Bortoleto terá o patrocínio do Mercado Livre na Fórmula 1. O piloto já tinha dado o spoiler ao compartilhar as primeiras imagens de seu capacete.

Leia também:

O acordo reforça a visão do Mercado Livre em apoiar talentos em ascensão e que representam o futuro do esporte. Além disso, a F1, ao reunir velocidade, tecnologia, evolução constante e trabalho em equipe, estabelece um paralelo direto com os valores que orientam a atuação da companhia na América Latina e com a forma como a marca opera e executa no dia a dia.

"É com muito orgulho que damos as boas-vindas ao Gabriel Bortoleto à empresa mais rápida do Brasil. Ele personifica os valores que movem o Mercado Livre, como determinação, coragem para assumir riscos e uma busca constante pela excelência", afirma Iuri Maia, diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre.

"Unir nossa marca ao Gabriel é um movimento natural: somos movidos pela velocidade e pela entrega de resultados, seja nas pistas ou no dia a dia dos nossos milhões de usuários".

"Chegar ao Mercado Livre neste momento da minha carreira é muito significativo", afirma Bortoleto.

"A velocidade sempre fez parte da minha trajetória, e estar ao lado de uma marca que eu já uso no meu dia a dia e que valoriza a execução, inovação e visão de futuro torna essa parceria ainda mais especial".

Por meio desse patrocínio, o Mercado Livre reforça sua presença em um dos territórios mais relevantes do esporte global, buscando estabelecer uma conexão consistente com os interesses e valores de milhões de pessoas no Brasil e na América Latina.

Campanha traduz sinergia entre piloto e marca sob o conceito "Unidos pela Velocidade"

