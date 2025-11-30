F1: Bortoleto usou corrida "chata" no Catar para testar habilidades
Brasileiro não gostou de saber de antemão o que todas as equipes fariam
Gabriel Bortoleto largou da 19ª posição no GP do Catar de Fórmula 1, pois cumpriu uma punição ganhada ainda no GP de Las Vegas por bater em Lance Stroll. O brasileiro terminou a corrida em 13°, mas sem grandes chances de fazer muitas ultrapassagens no circuito complicado em Losail.
Após a corrida, Bortoleto avaliou a etapa como "chata", principalmente por conta das duas paradas obrigatórias e stints previamente definidos pela FIA e pela Pirelli.
"Todos sabíamos que a corrida seria um pouco assim, todos tinham mais ou menos a mesma estratégia, especialmente quando há um Safety Car e todo mundo fica preso".
No fim da corrida, Gabriel tentou fazer uma estratégia diferente e saiu dos boxes com pneus macios, mas, mesmo assim, ultrapassagens ainda não foram possíveis e o brasileiro ficou preso atrás de Lewis Hamilton, sem conseguir avançar. Foi então que ele simplesmente decidiu fazer "a própria corrida".
"Eu estava apenas relaxando, fazendo minha corrida, aprendendo, fazendo coisas diferentes, tentando coisas diferentes. Foi uma corrida chata. Eu acho que é a palavra".
Apesar de não ter concordado com a decisão da Pirelli em definir um limite de voltas com o mesmo conjunto de pneus, o brasileiro explicou que entende que tudo foi feito pensando na segurança dos pilotos, já que a fornecedora dos compostos notou que a borracha poderia ceder com as altas temperaturas e causar estouros.
"Eu acredito que eles fazem isso por razões de segurança com os pneus. Obviamente, eu acho que todo piloto preferiria não ter essa regra, e fazer uma corrida normal, que você pudesse escolher a sua própria estratégia".
Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 – Verstappen assume papel de vilão de filme de terror para McLaren: "Pode me chamar de Chucky"
F1: Red Bull anunciará dupla de pilotos para 2026 nesta terça-feira
F1 - Piastri: Decepção no Catar dói mais do que dupla desclassificação da McLaren em Las Vegas
F1 - Marko: "É tão óbvio" que Antonelli "deixou Norris passar" no Catar
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários