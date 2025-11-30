Gabriel Bortoleto largou da 19ª posição no GP do Catar de Fórmula 1, pois cumpriu uma punição ganhada ainda no GP de Las Vegas por bater em Lance Stroll. O brasileiro terminou a corrida em 13°, mas sem grandes chances de fazer muitas ultrapassagens no circuito complicado em Losail.

Após a corrida, Bortoleto avaliou a etapa como "chata", principalmente por conta das duas paradas obrigatórias e stints previamente definidos pela FIA e pela Pirelli.

"Todos sabíamos que a corrida seria um pouco assim, todos tinham mais ou menos a mesma estratégia, especialmente quando há um Safety Car e todo mundo fica preso".

No fim da corrida, Gabriel tentou fazer uma estratégia diferente e saiu dos boxes com pneus macios, mas, mesmo assim, ultrapassagens ainda não foram possíveis e o brasileiro ficou preso atrás de Lewis Hamilton, sem conseguir avançar. Foi então que ele simplesmente decidiu fazer "a própria corrida".

"Eu estava apenas relaxando, fazendo minha corrida, aprendendo, fazendo coisas diferentes, tentando coisas diferentes. Foi uma corrida chata. Eu acho que é a palavra".

Apesar de não ter concordado com a decisão da Pirelli em definir um limite de voltas com o mesmo conjunto de pneus, o brasileiro explicou que entende que tudo foi feito pensando na segurança dos pilotos, já que a fornecedora dos compostos notou que a borracha poderia ceder com as altas temperaturas e causar estouros.

"Eu acredito que eles fazem isso por razões de segurança com os pneus. Obviamente, eu acho que todo piloto preferiria não ter essa regra, e fazer uma corrida normal, que você pudesse escolher a sua própria estratégia".

