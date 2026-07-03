F1: Bortoleto vê Audi mais perto da Racing Bulls do que classificação sprint aponta

Gabriel Bortoleto terminou as atividades de pista desta sexta-feira em Silverstone garantindo a 12ª posição de largada para a corrida sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O brasileiro ficou cerca de três décimos do SQ3 e acredita que a estratégia de pneus pode ter custado alguns preciosos centésimos.

"Agora é fácil falar, mas talvez se tivéssemos esperado para usar aquele último jogo de pneus no fim poderíamos ter ficado um pouco mais perto. Não acho que estejamos tão distantes da Racing Bulls quanto esses três décimos indicam", disse à imprensa após a sessão. "Ainda assim, acredito que eles estão um pouco à nossa frente novamente neste fim de semana. Mas não por três décimos".

Porém, apesar de reconhecer a superioridade da Racing Bulls, Bortoleto está confiante na evolução da equipe ao longo do fim de semana. Segundo ele, ainda há margem para melhorias, visando a luta por posições mais competitivas.

"É o nosso objetivo e é para isso que estamos trabalhando. Obviamente, esta foi apenas a segunda sessão do fim de semana, então ainda há muita coisa para melhorar e ajustar. Vamos ver como as coisas evoluem", concluiu.

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