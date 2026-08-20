F1: Bortoleto vê GP da Holanda como "incógnita" e espera chuva para avaliar a Audi

Gabriel Bortoleto chega à Holanda com uma Audi em uma situação bem diferente da Sauber em 2025 na Fórmula 1. O piloto está "curioso" para analisar como a equipe irá se comportar no traçado de Zandvoort e quais podem ser os resultados do fim de semana.

Ao ser perguntado sobre as expectativas para o fim de semana, o brasileiro mencionou outras corridas que não corresponderam ao planejamento: Mônaco, Hungria, Barcelona e Silverstone.

"Em Mônaco posso dizer que tínhamos o ritmo e o carro. Obviamente, acho que o que aconteceu na classificação lá não ajudou no resultado final, mas acredito que as expectativas para aquela pista eram as corretas".

"Em Budapeste, sendo bem sincero, acho que todos nós esperávamos que fosse um pouco mais fácil andar na frente, mas, no fim das contas, não foi bem assim", continuou o piloto.

Falando especificamente sobre o GP da Holanda, Gabriel definiu o fim de semana como uma "incógnita", principalmente pelo desenho do traçado que deve se tornar um grande desafio para o carro da Audi.

"Sinceramente, esta pista em específico é uma incógnita para mim e para a equipe. Tem muitos tipos diferentes de curva que podem favorecer o nosso carro, mas também nos colocar um pouco em desvantagem".

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

O brasileiro também comentou como a pista é "à moda antiga" e "muito divertida" para os pilotos, principalmente pelo desafio de acertar a configuração do carro.

Além disso, Bortoleto também deu sua opinião sobre a possibilidade de chuva no domingo e admitiu que está "curioso" para saber como o R26 irá se comportar com a pista molhada, apesar da previsão ser bastante baixa para a corrida.

"Estava assistindo a uma corrida de dois anos atrás que foi bem caótica. Chuva, pista seca e depois chuva de novo no final. Foi bem divertido", explicou.

"Estou bem curioso para entender como nosso carro, nossa unidade de potência, vai se comportar na chuva, porque até agora neste ano não andamos no molhado em momento nenhum. Então seria bom ter um 'gostinho' em algum momento para entender".

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

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