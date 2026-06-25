F1: Bortoleto vê "mistura de fatores" por trás de largadas ruins e espera solução para 2027

Em 2025, Gabriel Bortoleto marcou os primeiros pontos da carreira na Fórmula 1 no GP da Áustria, em Spielberg. Já um pouco mais experiente e correndo com a Audi, o brasileiro espera repetir o sucesso na edição de 2026 da prova, já neste fim de semana, porém, em uma temporada que estreia um novo regulamento, ele tem sofrido com as largadas.

Na última etapa, em Barcelona, Bortoleto perdeu seis posições na largada devido a um problema "no carregamento do turbo", como ele mesmo explicou. No entanto, essa não foi a primeira vez que o brasileiro não teve uma boa primeira volta esse ano, tendo sido questionado nesta quinta-feira, dia de mídia do GP da Áustria, sobre o assunto.

De acordo com o piloto da Audi, em relação ao procedimento de saída, "sempre há algumas coisas que podem ser optimizadas", e o problema do time "é uma mistura de fatores".

"Eu não sou engenheiro, não seria capaz de dizer exatamente qual é o problema, porque não acho que é só um. É uma mistura de fatores. Realisticamente, há outros times que desenvolvem o motor de uma maneira diferente e acabam tendo melhores largadas do que nós", explicou.

"Acho que, até hoje, se optimizarmos tudo o que temos, nós não seremos os melhores na primeira volta. Podemos ser um pouco melhores do que estamos, mas ainda precisamos trazer mais desenvolvimento, no próximo ano por exemplo, para trazer soluções para isso", continuou, reforçando ainda que a questão está relacionada a "unidade de potência mais procedimento".

Bortoleto ainda afirmou "ser ótimo" estar de volta a Áustria, mencionando as "boas memórias como time", pois tanto ele quanto Nico Hulkenberg pontuaram no Red Bull Ring em 2025: "É uma pista especial e eu espero que este fim de semana nós sejamos competitivos e possamos fazer um bom trabalho. Sinto que este ano nós sempre conseguiríamos pontuar, em todas as corridas do ano".

"Mas a coisa realista é que hoje nós lutamos com as largadas e é difícil. Em Barcelona eu comecei perto dos pontos, acabei caindo e recuperar todas essas posições não é fácil. Então espero que este fim de semana nós maximizemos tudo e possamos fazer uma corrida limpa e mostrar o nosso verdadeiro ritmo", finalizou.

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