F1 - Bortoleto vê potencial para briga por pontos em São Paulo: "Temos que estar na frente"

Gabriel Bortoleto deixou o GP do México de Fórmula 1 com a expectativa de um desempenho mais competitivo na próxima etapa. Depois de largar na 13ª colocação e chegar em 11º (mas avançar para 10º devido a punição a Oscar Piastri), o brasileiro já está focado no GP de São Paulo, sua corrida de casa.

No México, o brasileiro teve que lidar com problemas no carro no TL2, indo para a pista apenas nos minutos finais após ter ficado de fora do TL1 pois o novato Freddie Slater assumiu o carro.

“No geral, tivemos uma corrida razoável, o que foi encorajador, especialmente considerando que tínhamos pouquíssimos dados após os problemas que enfrentamos ao longo das sessões de treinos livres. Isso também significou que estávamos um pouco no escuro em relação ao gerenciamento dos pneus e ao acerto do carro", falou.

"Em geral, P11 é um resultado ok, mesmo que, obviamente, seja frustrante terminar tão perto da zona de pontuação", acrescentou*.

Falando ao sportv, Bortoleto fez uma projeção mais otimista para o GP de São Paulo, já no próximo fim de semana. O brasileiro não escondeu a felicidade por estar indo para o Brasil e acredita que "a energia vai ser muito mais positiva que em qualquer lugar que eu estiver correndo no mundo, com um monte de gente torcendo".

"Não vejo a hora de correr na frente do meu país e dar meu melhor. Acho que, sendo sincero, não é uma pista que a gente deveria sofrer. Se a gente tiver um final de semana limpo, sem nenhum problema, tem que estar lá na frente. Óbvio, sempre na luta com as Racing Bulls e as Alpines, que são rápidas, mas em casa não vejo a hora de acelerar", disse.

O brasileiro ainda deu detalhes dos planos para a chegada e estadia no Brasil pelos próximos dias: "Já quero viajar hoje, sair logo daqui para casa. Quero ir para o meu país e estar com meus amigos, minha família. Estou chegando amanhã e vou ficar por lá um pouco de tempo, antes do final de semana começar".

"Acho que minhas atividades começam na quarta. Vou ter dois dias para desligar do mundo e só aproveitar minha casa. Depois vou começar uma semana intensa, é muito maluca para mim, tem muito compromisso. Mas o mais importante é a hora que eu acelerar e sentar no carro. É chegar pronto e preparado para aquele momento", finalizou.

*Com a punição a Oscar Piastri após a prova, Bortoleto fica com a décima colocação e consegue um ponto

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