F1 - Bortoleto via potencial para pontuar na China e delimita objetivo futuro para Audi: "Completar as corridas"
Brasileiro não conseguiu disputar o GP deste domingo por conta de um problema não-identificado em seu carro
O GP da China de Fórmula 1 acabou para Gabriel Bortoleto antes mesmo do apagar das luzes. Com um problema no carro, o brasileiro se viu obrigado a ficar de fora da segunda etapa da temporada 2026, lamentando a chance perdida de pontuar.
Bortoleto chegou a levar o carro ao grid, mas viu os mecânicos levarem seu R26 de volta aos boxes a menos de 10 minutos da volta de apresentação. Segundo o chefe Jonathan Wheatley, em entrevista ao repórter Gui Pereira, do SporTV, a equipe havia notado um problema técnico de origem não identificada.
Neste momento, teve início uma corrida contra o tempo na garagem da Audi para tentar solucionar o problema e colocar o brasileiro novamente na pista. Mas, sem identificar a origem, Bortoleto se viu ficando de fora da movimentada etapa de Xangai. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, largou e terminou na 11ª posição.
Em entrevista ao SporTV após o fim da prova, Bortoleto não revelou qual foi o problema que o tirou da prova, mas lamentou a oportunidade perdida de brigar por pontos, citando a boa performance de Carlos Sainz com a Williams como um indicativo do potencial da Audi.
"Tivemos um problema técnico a caminho do grid, o que impossibilitou a largada com o carro nas condições em que se encontrava. O veículo sequer ligaria, o que me causou grande frustração, especialmente em uma corrida tão imprevisível como a de hoje".
"Embora seja difícil prever o desenrolar das coisas, era evidente que poderíamos conquistar pontos. Observando os incidentes na primeira volta e considerando o desempenho da Williams, que, apesar das dificuldades, pontuou, não tenho dúvidas de que estaríamos na disputa. Infelizmente, diversos fatores nos impediram de sequer largar, o que é lamentável".
"É triste ficar de fora. Assisti a toda a corrida pelo rádio, acompanhando a comunicação da equipe e buscando aprender algo. Foi a primeira vez que assisti a uma corrida sem estar pilotando. Foi interessante acompanhar, mas, obviamente, eu preferia estar competindo".
Bortoleto ainda falou sobre o que esperar para o futuro, com a próxima etapa, o GP do Japão, sendo realizado em uma das pistas favoritas do brasileiro, Suzuka.
"É uma pista que aprecio muito, onde tive uma experiência especial no ano passado. É uma das minhas pistas favoritas, juntamente com Ímola e Interlagos, que estão no meu top 3 de pistas preferidas para pilotar".
"Vamos ver como nosso motor se comportará lá também. Nunca podemos prever o futuro, mas acredito que nosso carro tem se mostrado competitivo em pistas com características semelhantes. Agora, o objetivo é completar as corridas, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e buscar o melhor resultado possível".
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
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