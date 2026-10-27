F1 - Bortoleto x Hulkenberg: como está a disputa interna na Audi?

Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg passaram a defender as cores da Audi em 2026 depois de terem trabalhado juntos na última temporada da Fórmula 1 com a Sauber. Sabendo das dificuldades e dos percalços que passariam, os pilotos sabiam que não teriam uma tarefa fácil em mãos, mas estão tentando construir uma equipe competitiva.

Bortoleto começou na frente, mas perdeu terreno

O brasileiro teve um início promissor. Na etapa de abertura, na Austrália, terminou em nono lugar e garantiu os primeiros pontos da Audi na categoria. Depois de um período de dificuldades, voltou a se destacar nos GPs da Grã-Bretanha e da Bélgica, quando conquistou dois oitavos lugares consecutivos.

Em Spa-Francorchamps, também obteve a melhor posição de largada da equipe na temporada, ao sair em oitavo.

Os resultados reforçaram a capacidade de Bortoleto de extrair desempenho do carro, especialmente em voltas rápidas e circuitos nos quais a gestão dos pneus faz diferença.

Gabriel Bortoleto, Equipe Audi de F1 Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Entretanto, o brasileiro também acumulou resultados frustrantes: em cinco etapas — Mônaco, Espanha, Áustria, Hungria e Itália — terminou em 11º lugar, imediatamente fora da zona de pontuação. Em outras palavras, esteve próximo de ampliar sua contagem de pontos, mas não conseguiu transformar essas oportunidades em resultados concretos.

A confiabilidade também pesou em seu retrospecto, sobretudo em Singapura, onde abandonou a corrida com um aparente problema na caixa de câmbio.

No GP dos Estados Unidos, disputado em Austin, largou em 21º após a equipe exceder o limite de componentes da unidade de potência e terminou em 13º. Com isso, chegou a 10 pontos no campeonato, diretamente atrás do companheiro de equipe.

Hulkenberg cresceu na segunda metade da temporada

A campanha do alemão seguiu um caminho diferente. Embora tenha chegado à Audi com a experiência de quem já havia disputado centenas de GPs, Hulkenberg sofreu com problemas de confiabilidade e uma sequência de resultados frustrantes na primeira metade do campeonato.

Na Austrália, sequer largou. Em Miami, abandonou e também teve problemas em Barcelona e na Grã-Bretanha.

Na etapa espanhola, por exemplo, seu carro parou após uma pedra atingir o interruptor de segurança do sistema elétrico, acionando uma função que desligou o monoposto. O episódio impediu o alemão de disputar as posições por pontos depois de um fim de semana competitivo.

Nico Hulkenberg, Audi Foto de: Pirelli

A virada começou antes da pausa de verão. No GP da Hungria, Hulkenberg terminou em nono e voltou a pontuar. Em seguida, conquistou o oitavo lugar na Holanda e o décimo na etapa espanhola disputada em setembro, já no novo circuito de Madri.

Seu melhor fim de semana recente, porém, aconteceu em Singapura: além de pontuar na corrida sprint, terminou o GP em oitavo, segurando George Russell nas voltas finais e somando seis pontos no fim de semana.

A evolução ficou evidente em Austin. Mesmo sem pontuar, Hulkenberg terminou em 11º, duas posições à frente de Bortoleto. O alemão passou a aproveitar melhor as oportunidades e, com isso, assumiu a dianteira na disputa interna por pontos, mas ambos estão empatados na comparação de classificação.

Gabriel Bortoleto, Equipe Audi de F1 Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

O que dizem os números do head-to-head?

Após o GP dos Estados Unidos, os dados mostram uma disputa bastante equilibrada, embora com vantagem recente para o alemão.

Classificações para os GPs: 9 a 9.

Resultados nas corridas principais: Hulkenberg lidera por 10 a 8.

Pontos no campeonato: Hulkenberg tem 13, contra 10 de Bortoleto.

Melhor posição de largada: Bortoleto, com o oitavo lugar na Bélgica.

Melhores resultados em corridas: Bortoleto terminou em oitavo na Grã-Bretanha e na Bélgica; Hulkenberg também chegou em oitavo na Holanda e em Singapura.

Os números mostram que Bortoleto tem o mesmo ritmo que o companheiro nas classificações, mas Hulkenberg construiu uma pequena vantagem nas corridas.

É importante considerar, porém, que o alemão sofreu mais abandonos e problemas de confiabilidade ao longo do ano, enquanto o brasileiro também deixou pontos pelo caminho em provas nas quais tinha condições de terminar entre os dez primeiros.

O que esperar da reta final?

A disputa interna da Audi é importante não apenas para os pilotos, mas também para a construção do projeto da fabricante alemã. Em seu primeiro ano como equipe oficial, a escuderia ainda busca estabilidade e desempenho para se consolidar no pelotão intermediário.

A experiência de Hulkenberg é fundamental nesse processo, enquanto Bortoleto representa uma aposta de longo prazo.

O brasileiro já demonstrou velocidade e capacidade para brigar por pontos, mas precisa melhorar a conversão de boas classificações em resultados aos domingos. Hulkenberg, por sua vez, mostrou que continua competitivo e que, quando a confiabilidade permite, pode aproveitar as oportunidades para liderar a equipe.

Por enquanto, a diferença no campeonato é pequena: apenas três pontos separam os dois.

O head-to-head, portanto, segue aberto. Se Bortoleto quiser terminar o ano à frente do companheiro, precisará recuperar a consistência que mostrou em Silverstone e Spa.

Já Hulkenberg tentará manter o ritmo da segunda metade da temporada e consolidar a vantagem que construiu recentemente.

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