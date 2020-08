Com mais um terceiro lugar, agora no GP da Espanha de Fórmula 1, Valtteri Bottas se distanciou ainda mais na luta pelo Mundial, ficando a 43 pontos de Lewis Hamilton e a seis de Max Verstappen. E o finlandês já admite que o sonho do título está ficando distante.

Bottas venceu a primeira corrida da temporada na Áustria, mas viu o crescimento de Hamilton nas provas seguintes, vencendo quatro das cinco corridas disputadas desde então.

"A análise inicial mostra que foi uma largada ruim", disse. "Minha reação poderia ter sido melhor. E nessa pista se você fica atrás de alguém sofre. Estou desapontado, logicamente. Está distante do ideal".

"Não sei qual é a diferença de pontos, mas é muito grande. E eu posso ver o campeonato ficando cada vez mais distante. Vou tirar alguns dias para olhar tudo e ver o que aconteceu de errado. E, novamente, vou seguir em frente".

"Obviamente, é desapontante mas sim, vou dar a volta por cima. Em Spa estarei coma cabeça no lugar, dando o meu melhor".

Perguntado sobre o que saiu errado para ele nessa temporada, Bottas disse que não sabia destacar qualquer fator específico.

"Não sei dizer no momento. Tive uma boa primeira corrida e o ritmo sempre esteve ali. A classificação sempre foi próxima com Lewis. Algumas vezes ele vence, outras sou eu. E as diferenças são pequenas".

"Então agora não sei apontar. Tive algumas corridas ruins em Silverstone, com azar. Nesse momento, é difícil de dizer. É bom ter uma pausa. Com sorte, ainda teremos muitas corridas mais. Espero que tenhamos!".

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 and Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Bottas culpa macacão preto por perda de 3kg durante GP

No início da prova, Bottas falou com seu engenheiro no rádio: "Esses macacões pretos são muito quentes!". A mudança do macacão também faz parte do projeto da equipe, como forma de passar uma mensagem na luta por um esporte mais diverso e pelo fim do racismo.

"Estava muito quente no carro", disse. "Nesse ano tem sido mais quente dentro do carro. Obviamente tivemos que mudar a cor do macacão. E é conhecido que a cor preta absorve mais calor, especialmente sob a luz direta do sol".

"E temos uma nova homologação de regras para esse ano, então o macacão é mais grosso, a roupa de baixo é mais grossa".

"Estava tão quente que eu disse ao pessoal que o macacão era quente demais. Certamente com o branco seria um pouco mais fresco em termos de temperatura. Só hoje eu perdi três quilos na corrida, o que é bastante".

"E isso pode começar a afetar a performance. Eu sei que, entre os pilotos, eu sou um dos que está mais em forma, então eu consigo aguentar, mas nunca é confortável, e sempre podemos melhorar nisso".

