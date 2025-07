Lewis Hamilton foi para a Ferrari em 2025 depois de mais de uma década com a Mercedes na Fórmula 1 e ainda não conseguiu uma vitória ou um pódio com o time de Maranello. Embora tenha conquistado uma vitória na sprint da China, as corridas em geral se mostraram mais desafiadoras. Atualmente, ele é sexto no campeonato individual e já criticou publicamente o manuseio e as características do SF-25.

Valtteri Bottas passou cinco temporadas como companheiro de equipe do britânico na Mercedes e sabe muito bem como é a transição de um carro construído pela Mercedes para um com motor Ferrari. O finlandês mudou para a Alfa Romeo em 2022, no início da última grande mudança de regras da F1, e disse que, embora sempre haja um processo de aprendizado, ele não é incontrolável.

"Com certeza há algo a aprender, a que se acostumar. Especialmente quando você está com um companheiro de equipe que está acostumado a tudo isso, ele terá a vantagem no início, mas pilotos sempre têm que se adaptar", disse Bottas ao podcast Red Flags.

"Você tem que ser capaz de se adaptar a um carro novo. Praticamente todo ano há um carro novo, os recursos mudam e assim por diante. Então não é algo incomum na F1, você está sempre se adaptando, sempre aprendendo, porque é um esporte que está em constante evolução, mas sei muito bem o que ele provavelmente está passando e, para mim, pessoalmente, foi bem simples. Mas é preciso lembrar que, na época em que entrei na Alfa Romeo, foi a grande mudança de regras, então já havia muitas coisas novas", continuou.

Bottas também falou sobre as diferenças técnicas entre os sistemas e os trens de força da Mercedes e da Ferrari - áreas que Hamilton ainda está aprendendo a dominar: "A dirigibilidade é um pouco diferente. A forma como a potência aparece, especialmente em rotações mais baixas. Mas qual é o melhor? É difícil dizer. Há estratégias diferentes em termos de configuração, coleta e aplicação de potência. Elas são chamadas de coisas diferentes, então você tem que aprender a usá-las. Até mesmo a economia de energia e a frenagem podem ser um pouco diferentes por causa disso. O som também pode ser diferente, mas não faz muita diferença, é só isso. Não é tão difícil assim".

Outra área em que há diferenças é nos sistemas de freio. A Mercedes tradicionalmente usa freios da Carbon Industries (CI), enquanto a Ferrari e suas equipes clientes - incluindo a antiga equipe de Bottas, a Sauber - usam componentes da Brembo. Ainda assim, Bottas disse que isso não faz muita diferença para ele como piloto.

"Para mim, não fez diferença. Obviamente, a Mercedes usa CI e a Sauber usava Brembo, que é o que a Ferrari usava. A única pequena diferença para mim foi a forma como os freios aqueciam. Outras marcas aquecem mais rápido, mas para mim o comportamento foi o mesmo", explicou .

Fred Sabino, da BAND, comenta ida da F1 à GLOBO, KIMI NA ALPINE (?), Max, BORTOLETO, Drugo e McLAREN

Ouça: Podcast Motorsport.com 344, com Fred Sabino, editor de F1 da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!