F1: Bottas com contrato assinado com a Cadillac para 2026? Entenda rumores
Expectativa em torno do primeiro piloto da nova equipe da F1 mexe com os fãs nas redes sociais - o que faz os rumores aumentarem de todos os lados
Valtteri Bottas? Sergio Pérez? Felipe Drugovich? Mick Schumacher? Jak Crawford? O mês de agosto está chegando ao fim e a indefinição segue: quais serão os pilotos da Cadillac para sua estreia na Fórmula 1 em 2026? E com o mistério, os rumores não param, com o finlandês da Mercedes sendo o 'alvo' da vez.
Após uma série de especulações na semana passada de que Sergio Pérez seria anunciado durante o GP da Itália, em Monza, como o primeiro piloto da Cadillac, portais europeus como o RacingNews365 e GPBlog afirmam que, na verdade, Bottas já está com o contrato assinado com a equipe americana, e seu anúncio ocorreria já na semana que vem, durante a passagem da categoria por Zandvoort.
A cinco meses do fim de 2025, a Cadillac começa a intensificar seus preparativos para a estreia na categoria no próximo ano, com a equipe americana realizando um primeiro teste de pista nas próximas semanas, utilizando um modelo de 2023 da Ferrari, marca que fornecerá motores nos primeiros anos, antes de sua entrada oficial como montadora.
No momento, ainda está incerta qual é a visão que a Cadillac adotará em sua estreia: se apostará em uma dupla formada por dois pilotos experientes ou um equilíbrio com um novato.
Em meio às dúvidas, o brasileiro Felipe Drugovich parece ainda ter chances de garantir uma das vagas, dada sua reputação positiva no paddock pelos anos que passou como piloto reserva da Aston Martin, além de uma boa relação com a Cadillac, tendo disputado as duas últimas edições das 24h de Le Mans representando a marca americana.
