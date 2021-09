Apesar da previsão de chuva forte para o sábado e o domingo, a Fórmula 1 conseguiu realizar o primeiro treino livre para o GP da Rússia com pista seca. E na primeira sessão do final de semana em Sochi, Valtteri Bottas comandou uma dobradinha da Mercedes, com Lewis Hamilton em segundo, enquanto Max Verstappen foi o terceiro.

A categoria chega a Sochi cercada de mistérios envolvendo os protagonistas na luta pelo Mundial, com todos se perguntando se Hamilton e Verstappen aproveitarão as características da pista, com longas retas que permitem ultrapassagens, para trocar suas unidades de potência, largando do fundo do grid no domingo.

Com menos de cinco minutos, todos os pilotos já estavam na pista, com a maioria apostando em pneus duros ou médios para a primeira saída.

Após os primeiros 15 minutos de sessão, a Mercedes fazia uma dobradinha, ambos com pneus duros. Bottas era o primeiro com 01min36s412, 0s213 à frente de Hamilton. Na sequência, os dois únicos pilotos com pneus macios: Leclerc era o terceiro, a 0s296 e Verstappen o quarto, a quase um segundo do finlandês.

Os pneus macios começaram a aparecer com maior intensidade nos minutos seguintes e, na metade da sessão, a Mercedes se mantinha tranquilamente à frente. Bottas seguia na ponta com 01min34s427, 0s211 à frente de Hamilton, ambos de macios. Leclerc era o terceiro, a 0s690 enquanto Verstappen era o quarto, mais distante, a 1s189, enquanto Vettel completava o top 5.

Detritos na parte interna da primeira curva, próximo à saída dos boxes, forçou a direção de prova a acionar o safety car virtual a 24 minutos do fim, com a pista ficando sob bandeira amarela apenas por breves momentos.

A 15 minutos do fim, enquanto Bottas e Hamilton mantinham seus tempos, Verstappen entregava a sua melhor volta do fim de semana, se aproximando da Mercedes e subindo para terceiro, a 0s227 do finlandês.

O final da sessão foi marcado por breves simulações de corrida, com tempos mais altos do que os que vinham sendo registrados. Assim, a classificação se manteve. Valtteri Bottas terminou como o mais rápido do dia, com 01min34s427, tendo Lewis Hamilton em segundo, a 0s211 e Max Verstappen, que fez uma saída rápida a mais que a dupla da Mercedes em vez de testes de corrida, foi o terceiro, a 0s227.

Completaram o top 10: Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lando Norris, Sergio Pérez e Fernando Alonso.

A Fórmula 1 volta à pista de Sochi nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Rússia. A sessão está marcada para 09h, horário de Brasília, com transmissão pelo Bandsports. E já deixe anotado aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades.

