Valtteri Bottas foi só elogios à Mercedes e seu carro que o permitiram controlar e vencer o GP da Turquia de 2021, disputado neste domingo (10), além da pilotagem segura e consistente do finlandês ao longo de uma difícil prova com pista molhada. Ele largou da pole, chegou a perder a liderança com uma estratégia ousada de Charles Leclerc de não parar nos boxes, mas recuperou a posição e nela ficou até o fim.

Devido à chuva no início da manhã, o circuito de Istambul estava escorregadio e o grid correu a etapa inteira de pneus intermediários, o que tirou a obrigatoriedade do pit stop e trouxe boas disputas em campo e de estratégia, como foi a tentativa da Ferrari com o monegasco e a da própria Mercedes com Lewis Hamilton, que não deu tão certo e o jogou para quinto.

Nas entrevistas após a corrida, Bottas se mostrou feliz com o resultado, seu desempenho e ritmo: "Devo dizer que foi provavelmente uma das melhores corridas que já tive. Fora alguma escapada, tudo estava sob controle. Como eu disse antes da prova, o carro está muito bom em todas as condições e eu tinha muita confiança nele, realmente podia controlá-lo."

"Não foi fácil escolher a estratégia aqui com essas condições, quando parar, qual pneu e tudo mais, mas estou feliz que tudo deu certo para mim e isso é bom", acrescentou.

A maior dúvida durante o GP foi se o circuito ficaria seco ao ponto dos pilotos precisarem trocar para slicks, o que acabou não acontecendo. Sebastian Vettel e a Aston Martin arriscaram com os compostos, mas o tetracampeão não conseguiu se manter na pista, principalmente por não haver um traçado com mais aderência.

"Você sabe que quando há apenas um tipo de linha seca, não precisa de muito para escapar", disse Bottas. "Então, eu definitivamente precisava me concentrar durante toda a prova. Foi difícil e uma vitória bem merecida."

