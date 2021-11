Valtteri Bottas disse que a volta que lhe garantiu uma surpreendente pole position no GP do México de Fórmula 1 foi uma das melhores de sua carreira.

Em um fim de semana quando a Red Bull parecia estar à frente, a Mercedes virou o jogo na classificação, com Bottas e Lewis Hamilton conquistando a primeira fila do grid.

Tendo lutado para extrair ritmo da Mercedes ao longo dos treinos, Bottas conseguiu o 'ponto exato' para arrebatar a pole provisória após as primeiras voltas no Q3.

“Foi uma volta incrível”, disse Bottas, que terminou 0s145 à frente de seu companheiro de equipe.

“Especialmente a primeira volta no Q3. Não consegui igualar o mesmo último setor na segunda volta, mas acho honestamente que aquela primeira volta no Q3 foi uma das minhas melhores voltas. É uma sensação boa.”

Embora a Mercedes não tenha parecido especialmente confortável durante o treino, Bottas acredita que as temperaturas mais altas da sessão de classificação haviam jogado a favor de sua equipe.

“Esta manhã, na verdade, eu estava me sentindo bem”, explicou ele. “Estávamos faltando um pouco de ritmo na primeira volta, mas acho que com temperaturas mais altas esta tarde veio em nossa direção, eu acho."

“Também tentei otimizar tudo com a temperatura e a configuração dos pneus, e foi uma alegria guiar."

Com Hamilton alinhado ao lado de Bottas na primeira fila do grid, a dupla tem uma boa chance de tentar segurar os pilotos da Red Bull atrás deles.

“Precisamos de uma boa largada, mas pelo menos como equipe é ótimo termos dois carros à frente e espero que possamos tentar manter nossas posições", concluiu Bottas.

