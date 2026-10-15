F1 - Bottas: Fábrica da Cadillac é melhor que da Mercedes

Valtteri Bottas passou cinco temporadas como piloto titular da Mercedes na Fórmula 1, além de ter assumido a vaga de reserva após a saída da Sauber. Agora, o piloto assumiu o difícil cockpit da Cadillac, que ainda não conseguiu somar pontos desde sua estreia.

Em entrevista ao Finacial Times, o finlandês avaliou a situação atual da equipe norte-americana e as dificuldades que têm enfrentado com a confiabilidade do projeto.

"Já sabíamos que seria um ano difícil", explicou Bottas.

"Seria um processo que exigiria a resolução de problemas, melhorias e a recuperação de tudo em todas as áreas. Definitivamente, estamos vendo melhorias em uma área a cada fim de semana. Isso pode ainda não estar refletido nos resultados, mas podemos perceber pelos dados e pela sensação dentro do carro".

No entanto, o piloto destacou que a fábrica e o investimento na F1 são muito pesados e a Cadillac tem focado em muita tecnologia para avançar rapidamente para dar a volta por cima e garantir uma temporada mais consistente em 2027.

A equipe se instalou em Silverstone, onde também fica a sede da Aston Martin, na Inglaterra, país onde a maior parte das equipes de F1 reside e, por ter passado bastante tempo trabalhando em proximidade com a Mercedes, Bottas tem uma boa noção de como as coisas funcionam em Brackley.

Ao ser questionado sobre a comparação entre a Mercedes - líder do campeonato que era a 'casa' de Valtteri em 2025 - e a fábrica da Cadillac, o piloto não escondeu o orgulho de fazer parte do time norte-americano e "pode afirmar com certeza" que sua atual equipe tem uma estrutura melhor do que a encontrada em Brackley.

Vale lembrar que Sergio Pérez também já admitiu ter ficado surpreso com as instalações da Cadillac, dizendo que "nunca tinha visto uma fábrica como esta, é realmente impressionante".

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