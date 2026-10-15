F1 - Bottas: Fábrica da Cadillac é melhor que da Mercedes
Finlandês passou seis temporadas em Brackley, cinco como piloto titular e uma como reserva
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto de: Joe Portlock / Getty Images
Valtteri Bottas passou cinco temporadas como piloto titular da Mercedes na Fórmula 1, além de ter assumido a vaga de reserva após a saída da Sauber. Agora, o piloto assumiu o difícil cockpit da Cadillac, que ainda não conseguiu somar pontos desde sua estreia.
Em entrevista ao Finacial Times, o finlandês avaliou a situação atual da equipe norte-americana e as dificuldades que têm enfrentado com a confiabilidade do projeto.
"Já sabíamos que seria um ano difícil", explicou Bottas.
"Seria um processo que exigiria a resolução de problemas, melhorias e a recuperação de tudo em todas as áreas. Definitivamente, estamos vendo melhorias em uma área a cada fim de semana. Isso pode ainda não estar refletido nos resultados, mas podemos perceber pelos dados e pela sensação dentro do carro".
No entanto, o piloto destacou que a fábrica e o investimento na F1 são muito pesados e a Cadillac tem focado em muita tecnologia para avançar rapidamente para dar a volta por cima e garantir uma temporada mais consistente em 2027.
A equipe se instalou em Silverstone, onde também fica a sede da Aston Martin, na Inglaterra, país onde a maior parte das equipes de F1 reside e, por ter passado bastante tempo trabalhando em proximidade com a Mercedes, Bottas tem uma boa noção de como as coisas funcionam em Brackley.
Ao ser questionado sobre a comparação entre a Mercedes - líder do campeonato que era a 'casa' de Valtteri em 2025 - e a fábrica da Cadillac, o piloto não escondeu o orgulho de fazer parte do time norte-americano e "pode afirmar com certeza" que sua atual equipe tem uma estrutura melhor do que a encontrada em Brackley.
Vale lembrar que Sergio Pérez também já admitiu ter ficado surpreso com as instalações da Cadillac, dizendo que "nunca tinha visto uma fábrica como esta, é realmente impressionante".
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Câmara será o 34º brasileiro a correr na F1; veja lista
Qual é a verdadeira situação da Haas, futura equipe de Câmara na F1?
Após o anúncio de Câmara na Haas, veja como está o grid da F1 2027
Câmara se torna primeiro piloto do Nordeste na F1 e Brasil fecha 'bingo' de regiões; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários