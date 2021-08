A chuva fraca que caiu em Hungaroring poderia ser a maior protagonista no início do GP da Hungria, mas Valtteri Bottas acabou virando o maior assunto do momento da Fórmula 1.

Logo após a largada, o finlandês, que foi mais lento que a maioria dos ponteiros, tentou se recuperar, mas na freada acabou atingindo Lando Norris, que, com o impacto, bateu em Max Verstappen também. O piloto da Mercedes ainda acertou Sergio Pérez antes de sair da pista e abandonar.

Logo atrás, Lance Stroll também fazia das suas, ao atingir Charles Leclerc e Daniel Ricciardo.

A corrida foi paralisada com bandeira vermelha, com Lewis Hamilton à frente, Esteban Ocon em segundo e Sebastian Vettel em terceiro.Verstappen teve o assoalho danificado, mas não abandonou e recomeçará em 13º.

