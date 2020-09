Depois de uma sexta dominada pela Mercedes nos treinos livres para o GP da Itália, o grid da Fórmula 1 voltou mais uma vez à pista de Monza antes da classificação deste sábado. E no TL3, deu Valtteri Bottas novamente, em uma sessão marcada por novos problemas de motor para Daniel Ricciardo e a Renault.

No primeiro dia de atividades de pista em Monza, a Mercedes deu as cartas desde o início, com dobradinhas nos dois treinos livres. Valtteri Bottas terminou o TL1 na frente, enquanto no TL2 Hamilton deu o troco e acabou como o piloto mais rápido do dia. A diferença de tempo que os pilotos da equipe alemã conseguiram abrir dos rivais chamou a atenção até de Bottas, que chamou esse domínio da sexta de "surpreendente".

Esse é o primeiro fim de semana com a proibição dos diferentes modos de potência do motor, impedindo a utilização do que ficou conhecido como "modo festa", uma injeção extra de potência para ser usado no trecho final do treino classificatório.

Uma preocupação dos pilotos, das equipes e da FIA é uma repetição do fiasco visto no Q3 de 2019, quando os pilotos não conseguiram abrir voltas rápidas porque ficaram andando juntos, todos se atrapalhando. E após a repetição de situações como essa ontem, a direção de prova enviou um alerta aos pilotos, afirmando que, caso isso aconteça novamente, o caso será levado aos fiscais, sendo passível de punição.

E a Ferrari, dona da casa, tenta ao máximo evitar um fiasco próprio, buscando evitar uma repetição do resultado ruim visto no GP da Bélgica. No TL1, um resultado preocupante para Sebastian Vettel, que foi apenas o 19º, a frente apenas de Nicholas Latifi e atrás até do piloto de testes da Williams, Roy Nissany. No TL2 a situação foi mais amena, com Charles Leclerc terminando em nono, enquanto o tetracampeão foi o 12º.

Até o início do TL3, o melhor tempo do final de semana era o de Hamilton, marcado no TL2 da sexta: 01min20s192. A marca é inclusive melhor que a do TL3 de 2019, quando Vettel marcou 01min20s294.

Em uma sessão de apenas 60 minutos de duração, os pilotos demoraram para começar a acelerar. Depois de algumas voltas de instalação, o primeiro tempo foi registrado com quase 20 minutos de treino. Carlos Sainz abriu os trabalhos do dia com 01min21s875. O espanhol da McLaren seguiu na pista e baixou sua marca para 01min21s502.

O resto do grid só foi à pista quase dez minutos depois, inciando a movimentação real no treino. Ao final da primeira rodada de voltas, Hamilton tinha a ponta, com 01min20s658, seguido de Bottas, a 0s116 e Gasly, a 0s617.

Na metade da sessão, o finlandês retomou a ponta, com 01min20s622, apenas 0s036 a frente de Hamilton. Completavam o Top 10, Ocon, Albon, Verstappen, Péres, Kvyat, Gasly, Stroll e Ricciardo.

A menos de dez minutos para o fim da sessão, Daniel Ricciardo, que havia acabado de marcar um bom terceiro lugar, parou no meio do segundo setor da pista com problemas causando uma bandeira vermelha.

A paralisação foi encerrada com pouco menos de três minutos para o fim da sessão, e os carros voltaram rapidamente à pista.

No final, Valtteri Bottas manteve a Mercedes na ponta com 01min20s089, melhor tempo do final de semana até aqui. Carlos Sainz foi o segundo, a 0s229 e Lando Norris o terceiro, a 0s323 do tempo do finlandês.

Daniel Ricciardo foi o quarto e Lewis Hamilton, que saiu apenas para uma volta de instalação no final, foi apenas o quinto. Verstappen, Albon, Ocon, Stroll e Pérez completaram o Top 10. Leclerc foi 11º e Vettel o 15º.

A Fórmula 1 volta à pista daqui a pouco, a partir das 10h, para o treino classificatório, que definirá o grid de largada para o GP da Itália, com transmissão pelo SportTV 2. E já deixe anotado aí: assim que acabar o treino, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar o Q4, nosso programa que analisa o grid de largada e projeta a corrida do domingo. Não perca!

