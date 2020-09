Valtteri Bottas foi o nome da terceira sessão de treinos livres para o GP da Toscana de F1 neste sábado em Mugello. O finlandês cravou 1min16s530 e ficou à frente de Max Verstappen por míseros 0s017.

Lewis Hamilton foi o terceiro colocado, seguido de Lance Stroll e Pierre Gasly.

A melhor Ferrari foi a de Charles Leclerc, que ficou na sétima posição, a 0s958 de Bottas. Sebastian Vettel foi o 18º.

O Treino

O terceiro treino livre para o GP da Toscana começou de maneira bastante tranquila, com poucos pilotos realizando voltas de instalação. O primeiro a fazer volta rápida foi Bottas, de pneus macios, com 1min17s437 com 10 minutos de sessão.

Aos poucos, o restante do grid foi à pista e Hamilton baixou o tempo de seu companheiro de equipe em 0s022.

Mas o finlandês deu o troco em seguida, com 1min17s239. Na metade da sessão, Verstappen se colocou entre as duas Mercedes, a apenas 0s059 do líder. Stroll e Leclerc completavam o top-5.

O holandês mostrou força novamente ao cravar 1min17s116, com a volta sendo feita de pneus médios. Enquanto isso, Russell reportava problema de freios, mas conseguiu levar sua Williams aos boxes. O inglês era o único sem tempo registrado no quarto final da sessão.

Restando 16 minutos, Bottas quebrou novamente o recorde da pista ao fazer 1min16s530, com pneus macios. Hamilton bem que tentou, mas não superou o finlandês no minuto seguinte, ficando a 0s083.

Verstappen novamente se colocou entre as Mercedes, ficando na segunda colocação, a 0s017 de Bottas, quando restavam cinco minutos para o final.

No final, pouco mudou até o cronometro zerar e Bottas foi o mais rápido do TL3.

O treino de classificação para o GP da Toscana acontece às 10h, horário de Brasília.

Resultados

SEXTA-LIVRE: Mercedes domina F1 em Mugello e Racing Point rebate Pérez após contratação de Vettel

PODCAST: Vitória de Gasly prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?