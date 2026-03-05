F1: Bottas não terá de pagar punição de grid no GP da Austrália; entenda

De volta ao grid da Fórmula 1 pela Cadillac-Ferrari em 2026, o finlandês Valtteri Bottas foi informado de que não terá que cumprir uma penalidade de grid no GP da Austrália, que abre a nova temporada neste fim de semana.

O piloto foi punido em cinco posições de grid para sua prova seguinte na categoria por ter tirado Sergio Pérez, então piloto da Red Bull, da pista no GP de Abu Dhabi de 2024, que encerrou aquele campeonato -- curiosamente, o mexicano é agora companheiro de equipe do finlandês na estreante Cadillac-Ferrari.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Como Bottas foi reserva da Mercedes em 2025, ele acreditava que teria de cumprir o 'gancho' neste domingo, em Melbourne. No entanto, uma mudança na redação do regulamento desportivo livrou Bottas da punição, já que, agora, as penalidades expiram após 12 meses.

Então, nesta quinta-feira, 'dia de mídia' do GP da Austrália de 2026, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) confirmou que a nova regra seria aplicada retroativamente, de modo que Bottas poderá alinhar na posição em que se classificar neste sábado.

Programação do GP da Austrália, no circuito de Albert Park:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 2 Sexta-feira 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Classificação Sábado 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!