Fórmula 1 GP da Austrália

F1: Bottas não terá de pagar punição de grid no GP da Austrália; entenda

"Aparentemente, a punição desapareceu graças a um novo regulamento, então, sem penalidade no grid", celebrou o veterano após ser informado da situação; veja

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

De volta ao grid da Fórmula 1 pela Cadillac-Ferrari em 2026, o finlandês Valtteri Bottas foi informado de que não terá que cumprir uma penalidade de grid no GP da Austrália, que abre a nova temporada neste fim de semana.

O piloto foi punido em cinco posições de grid para sua prova seguinte na categoria por ter tirado Sergio Pérez, então piloto da Red Bull, da pista no GP de Abu Dhabi de 2024, que encerrou aquele campeonato -- curiosamente, o mexicano é agora companheiro de equipe do finlandês na estreante Cadillac-Ferrari.

Valtteri Bottas remains a popular figure Down Under.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Como Bottas foi reserva da Mercedes em 2025, ele acreditava que teria de cumprir o 'gancho' neste domingo, em Melbourne. No entanto, uma mudança na redação do regulamento desportivo livrou Bottas da punição, já que, agora, as penalidades expiram após 12 meses.

Então, nesta quinta-feira, 'dia de mídia' do GP da Austrália de 2026, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) confirmou que a nova regra seria aplicada retroativamente, de modo que Bottas poderá alinhar na posição em que se classificar neste sábado.

Programação do GP da Austrália, no circuito de Albert Park: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre 1 Quinta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 2 Sexta-feira 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Treino Livre 3 Sexta-feira 22h30 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Classificação Sábado 02h00 SporTV / Globoplay / F1TV Pro
Corrida Domingo 01h00 Globo / SporTV / Globoplay / F1TV Pro

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

