A Cadillac se prepara para a entrada na Fórmula 1 em 2026 como a 11ª equipe na categoria. Depois de decidir a fornecedora de motores (Ferrari), começar a definir a estrutura interna e dar passos importantes com a fábrica, que foi iniciada pela Andretti. Agora, o momento é focado em decidir quem serão os dois pilotos defendendo a equipe norte-americana na próxima temporada.

Os nomes de Felipe Drugovich, Valtteri Bottas e Sergio Pérez são os mais lembrados quando o assunto é esse, mas existem outros competidores na pequena lista da futura equipe. Pensando nisso, o Motorsport.com separou a lista e quais as chances de cada um.

Valtteri Bottas é o favorito

O Motorsport.com apurou que representantes da Cadillac estarão presentes no GP da Grã-Bretanha no próximo fim de semana e o foco será conversar com os candidatos às duas vagas ainda disponíveis. É nesse contexto que o nome de Bottas aparece como o grande favorito.

Foi reportado que Graeme Lowdon e Dan Towriss estarão na Inglaterra e já têm reuniões marcadas com alguns pilotos para discutirem as possibilidades. A meta é anunciar o primeiro piloto dentro de algumas semanas.

Existem dois cenários que podem se apresentar e ambos estão a favor de Bottas. Caso a equipe decida ter dois pilotos experientes, o finlandês não entra em uma competição com, por exemplo, Sergio Pérez. Na verdade, a probabilidade é de que os dois se tornariam companheiros em 2026.

No caso da Cadillac optar por um talento mais jovem, é reportado que Bottas segue como favorito para guiar o projeto ao lado de um nome mais jovem, como o de Felipe Drugovich.

Sergio Pérez é o 'queridinho' de Mario Andretti

Quando os rumores eram apenas 'barulho' no paddock, nomes sendo jogados ao vento, Mario Andretti, que faz parte do conselho da Cadillac, confirmou que o nome do mexicano Sergio Pérez era muito forte nas discussões.

À época, Andretti se recusou a dar muitas informações sobre as negociações, mas destacou que apenas três nomes eram realísticos para serem considerados.

"Tudo o que posso dizer é que ele [Pérez] certamente é um dos pilotos que estão sendo considerados. Ele tem que estar", disse à Fox Sports.

Foto de: Getty Images

Algo que pode contribuir a favor de Pérez é o 'caminhão' de dinheiro que o mexicano pode oferecer à equipe, principalmente por ainda ter o apoio de Carlos Slim, bilionário que já é conhecido por apoiar a carreira do piloto desde a Red Bull. Recentemente, ele deu uma entrevista à mídia mexicana, garantindo o retorno de Checo à categoria.

Slim também disse que o piloto está analisando todas as opções que lhe estão sendo apresentadas. É importante lembrar que a Alpine demonstrou interesse em contratar Pérez por conta de seus problemas com o segundo assento em 2025.

Segundo o jornalista Lawrance Barretto, comentarista da F1 e Sky Sports, o mexicano tem muita força nas discussões e é considerado um dos favoritos para a vaga, principalmente por sua experiência com a F1.

Jovens talentos despontam na disputa

Dois nomes de jovens pilotos aparecem com mais frequência quando o assunto é um assento na Cadillac: Mick Schumacher e Felipe Drugovich. Os dois estão sempre falando sobre a oportunidade de disputar pela equipe em 2026 e parecem ter foco em chegar nesse objetivo, mas as coisas parecem um pouco mais 'frias' para eles.

A situação atual de Mick é a seguinte: ele deixou a Haas em 2022, depois de duas temporadas muito complicadas, passou duas temporadas como reserva na Mercedes e agora foca no WEC com a Alpine.

O alemão tem um lobby forte para retornar à F1, além de seu sobrenome, o piloto tem uma boa base de agentes para a negociação. As temporadas ruins com a Haas depõe contra Mick, mas o próprio piloto já declarou que aprendeu muito com seu tempo em outras categorias e entendeu onde estava cometendo erros.

No caso de Drugovich, sua situação é mais simples, já que ele deixou de lado o foco em outras categorias e decidiu que seu objetivo principal é a estreia na Fórmula 1 com a Cadillac. O brasileiro segue como piloto reserva da Aston Martin e, segundo apuração do Motorsport.com, se a equipe norte-americana optar por um jovem talento, ele é o nome mais provável de ser escolhido.

Felipe Drugovich, Aston Martin Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Felipe sabe que não tem perspectivas reais de assumir um assento titular na Aston em um futuro próximo e, por isso, voltar todos os seus esforços para a Cadillac é o que mais faz sentido. O brasileiro já confirmou que está em negociações, mas mantém os pés no chão sobre suas chances de estrear em 2026.

Mas e os pilotos americanos?

Desde o anúncio oficial da equipe na F1 em 2026, acreditava-se que uma das vagas seriam destinadas a um piloto americano, tendo o nome de Colton Herta como favorito. Porém, com o desenrolar das negociações, esse cenário se tornou cada vez menos provável, apesar de não impossível.

No início do ano, quando os rumores começaram a tomar forma, Herta deixou claro que seu foco principal não era a F1 e ele preferia se manter na Indy.

"Teria de deixar um enorme grupo de pessoas com quem gosto de trabalhar, então não é algo certeiro para mim. Não é uma decisão fácil, não é um ‘tudo bem, vejo vocês mais tarde’. É desistir de uma oportunidade de talvez nunca mais atuar com esse pessoal", disse à época sobre a possibilidade.

Quem sabe outro veterano da F1?

Rumores ainda mais frios envolvem o nome de Daniel Ricciardo e Zhou Guanyu. As chances são remotas, principalmente porque o australiano já declarou que não tem nenhum interesse em retornar à F1, e parece improvável que a equipe norte-americana irá depositar suas fichas em um piloto chinês.

Piloto da Racing Bulls: Liam Lawson foi realmente melhor do que Daniel Ricciardo? Foto de: Motorsport Images

Ao ser tirado de seu assento na Racing Bulls em favor de Liam Lawson, Ricciardo deixou claro que sua carreira na F1 havia chegado ao fim. Mesmo com uma proposta muito tentadora, parece improvável que o australiano deixará sua aposentadoria para correr em uma equipe 'promessa'.

No caso de Guanyu, o piloto está atuando como reserva da Ferrari, mas sua nacionalidade e resultados ruins com a Sauber em 2024 não trazem nenhuma força para seu nome. Algo que dá força a Zhou, é o fato de seu agente ser Graeme Lowdon, chefe da Cadillac.

Lowdon acredita que Zhou tem muito a mostrar e tem um talento que pode valer a pena ser explorado. Além disso, o ano como reserva da Ferrari pode lhe ajudar a desenvolver seus pontos de fraqueza, principalmente porque a equipe de Maranello será a fornecedora de motores da futura equipe. Porém, os rumores ainda são muito fracos envolvendo o chinês.

