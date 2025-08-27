Todas as categorias

F1: Bottas receberá penalidade em estreia pela Cadillac; entenda

Finlandês retornará à F1 como piloto em 2026, mas enfrentará imediatamente uma surpresa desagradável na corrida da Austrália

Laurens Stade
Laurens Stade
Editado:
Valtteri Bottas, Mercedes

Foto de: James Sutton / Motorsport Images

A Cadillac anunciou que Valtteri Bottas e Sergio Pérez formarão a dupla de pilotos na estreia da equipe na temporada 2026 da Fórmula 1. Essa é uma boa notícia para ambos, pois, depois de um ano fora, eles poderão voltar às pistas. Na nova escuderia, Bottas e Pérez começarão do zero, até certo ponto. Afinal, o finlandês ainda terá que lidar com uma surpresa desagradável: uma penalidade de grid não cumprida.

Leia também:

No GP de Abu Dhabi de 2024, o finlandês foi penalizado por um toque com Kevin Magnussen. Como ele havia batido, os comissários decidiram impor uma penalidade de grid ao então piloto da Sauber para "a próxima corrida da qual o piloto participar".

Portanto, de acordo com os regulamentos em vigor na época, Bottas levaria sua penalidade de cinco posições para o grid de largada do primeiro GP da Austrália de 2026. 

Por um tempo, Bottas esperava ser poupado dessa penalidade, já que a FIA havia mudado recentemente uma regra relativa à aplicação dessa penalidade no grid. De fato, o artigo B1.10.4.g do regulamento esportivo de 2026 diz que os comissários podem impor "a perda de qualquer número de vagas de largada na próxima corrida ou sprint em que o piloto participar dentro de um período de 12 meses".

Essa última parte em particular, a nomeação explícita do período de um ano, deve evitar que mais pilotos tenham o mesmo problema no futuro. No entanto, essa alteração no regulamento chegou tarde demais, pois a sanção foi emitida de acordo com um regulamento mais antigo e, portanto, a sanção não se enquadra na nova categoria.

Dentro dos regulamentos, não há como anular essa sanção: "Por enquanto, a sanção permanece em vigor, pois não há mecanismo para ajustar retroativamente a sanção imposta com base nas regras em vigor na época", confirmou um porta-voz da FIA ao The Race. "A mudança de regra [para 2026] tem o objetivo de evitar situações anômalas semelhantes no futuro." 

A regra ainda se aplica este ano também, então Bottas está preso à sua penalidade no grid, já que o artigo 54.3.g dos regulamentos esportivos diz: "Uma perda de qualquer número de posições de largada na próxima corrida do piloto". A partir do próximo ano, os pilotos perderão essa penalidade de grid quando estiverem fora da F1 por mais de 12 meses e depois retornarem.

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Laurens Stade Fórmula 1 Valtteri Bottas Cadillac Racing
Artigo anterior Senna, greve e segurança: Campeões nomeiam momentos que mudaram a F1 para sempre
Próximo artigo F1: McLaren pode igualar recorde extraordinário no GP da Holanda; saiba mais

Laurens Stade
© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

