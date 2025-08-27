F1: Bottas receberá penalidade em estreia pela Cadillac; entenda
Finlandês retornará à F1 como piloto em 2026, mas enfrentará imediatamente uma surpresa desagradável na corrida da Austrália
Foto de: James Sutton / Motorsport Images
A Cadillac anunciou que Valtteri Bottas e Sergio Pérez formarão a dupla de pilotos na estreia da equipe na temporada 2026 da Fórmula 1. Essa é uma boa notícia para ambos, pois, depois de um ano fora, eles poderão voltar às pistas. Na nova escuderia, Bottas e Pérez começarão do zero, até certo ponto. Afinal, o finlandês ainda terá que lidar com uma surpresa desagradável: uma penalidade de grid não cumprida.
No GP de Abu Dhabi de 2024, o finlandês foi penalizado por um toque com Kevin Magnussen. Como ele havia batido, os comissários decidiram impor uma penalidade de grid ao então piloto da Sauber para "a próxima corrida da qual o piloto participar".
Portanto, de acordo com os regulamentos em vigor na época, Bottas levaria sua penalidade de cinco posições para o grid de largada do primeiro GP da Austrália de 2026.
Por um tempo, Bottas esperava ser poupado dessa penalidade, já que a FIA havia mudado recentemente uma regra relativa à aplicação dessa penalidade no grid. De fato, o artigo B1.10.4.g do regulamento esportivo de 2026 diz que os comissários podem impor "a perda de qualquer número de vagas de largada na próxima corrida ou sprint em que o piloto participar dentro de um período de 12 meses".
Essa última parte em particular, a nomeação explícita do período de um ano, deve evitar que mais pilotos tenham o mesmo problema no futuro. No entanto, essa alteração no regulamento chegou tarde demais, pois a sanção foi emitida de acordo com um regulamento mais antigo e, portanto, a sanção não se enquadra na nova categoria.
Dentro dos regulamentos, não há como anular essa sanção: "Por enquanto, a sanção permanece em vigor, pois não há mecanismo para ajustar retroativamente a sanção imposta com base nas regras em vigor na época", confirmou um porta-voz da FIA ao The Race. "A mudança de regra [para 2026] tem o objetivo de evitar situações anômalas semelhantes no futuro."
A regra ainda se aplica este ano também, então Bottas está preso à sua penalidade no grid, já que o artigo 54.3.g dos regulamentos esportivos diz: "Uma perda de qualquer número de posições de largada na próxima corrida do piloto". A partir do próximo ano, os pilotos perderão essa penalidade de grid quando estiverem fora da F1 por mais de 12 meses e depois retornarem.
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Como pilotos da Cadillac lutarão contra 'desespero' da parte de trás do grid
F1: Cadillac testará carro de equipe rival antes da estreia em 2026
ANÁLISE F1: Cadillac pode aprender algo com as primeiras duplas de pilotos da Red Bull?
F1 - Pérez 'cutuca' Red Bull por dificuldades dos pilotos: "Consegui sobreviver lá por muito tempo"
F1: Por que Cadillac escolheu Bottas e Pérez em vez de pilotos americanos para 2026
F1 - Ex-piloto apoia Bortoleto para vaga na Cadillac: "Novato mais impressionante"
Últimas notícias
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários