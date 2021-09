Apesar do amplo favoritismo da Red Bull em Zandvoort, o que foi confirmado pela pole de Max Verstappen para o GP da Holanda de Fórmula 1, Valtteri Bottas saiu da classificação feliz com a performance da Mercedes, mas destacou que, sim, os rivais estavam "inalcançáveis" neste sábado.

Questionado se o carro estava bom ao longo da classificação, Bottas disse que sim e explicou sua classificação.

"Sim, definitivamente é uma pista legal, com uma boa atmosfera também, tem sido divertido. O carro está parecendo muito bom".

"Ainda estamos devendo um pouco no primeiro setor, especialmente no complexo da curva três em comparação com a Red Bull. Eles estavam um pouco inalcançáveis hoje. Mas ainda temos dois carros no top 3, então tudo ainda está em jogo".

Perguntado sobre as possibilidades de ultrapassagens na pista, Bottas seguiu o raciocínio de outros pilotos, afirmando que não será fácil no domingo.

"É uma corrida em uma pista que é muito difícil de ultrapassar. Mas a largada sempre representa uma oportunidade e, claro, a estratégia. Então tenho certeza que será uma corrida emocionante amanhã".

