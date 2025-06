Representantes da marca norte-americana Cadillac, que fará sua estreia na Fórmula 1 na próxima temporada com motores da Ferrari, estarão presentes no GP da Grã-Bretanha e conversarão com os candidatos às duas vagas - com Valtteri Bottas no topo da lista, apurou o Motorsport.com.

O reserva da Mercedes surgiu recentemente como principal candidato. As principais figuras da equipe devem se reunir com o finlandês na Inglaterra no início do próximo mês, incluindo o chefe da equipe Graeme Lowdon e Dan Towriss, chefe do TWG Group, dono do time e a força motriz por trás do projeto.

Entre as muitas reuniões agendadas em Silverstone, Towriss e sua equipe se reunirão com pilotos com os quais estão negociando. A meta é contratar o primeiro piloto dentro de algumas semanas, enquanto as negociações para o segundo piloto podem se estender até setembro.

Desde o início da primavera, muito se tem falado sobre os possíveis candidatos, e Sergio Pérez estava na pole position. Mas a ausência do mexicano do paddock da F1 lhe custou caro e ele não é mais o único piloto experiente na lista de Lowdon.

Bottas, por sua vez, nunca escondeu seu desejo de retornar à F1 após ser dispensado pela Sauber no fim da última temporada. Seu nome entrou no cenário do Cadillac nas últimas semanas e ele é considerado o candidato mais forte. A questão é saber quais critérios a liderança do time usará para tomar a decisão.

Se a intenção é ter dois pilotos experientes, Bottas não está competindo com Pérez - eles provavelmente seriam companheiros de equipe da Cadillac em 2026. Se, em vez disso, o plano for juntar uma figura experiente com um jovem talento, então a escolha é entre Bottas e Perez, com Valtteri em vantagem.

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Não é coincidência que Bottas tenha postado um vídeo intrigante em seus feeds de mídia social nesta segunda-feira, no qual ele encontra um Cadillac SUV na rua. "Que belo assento", diz ele ao colocar a mão no banco do carro, depois acrescentando: "Vejo que há dois assentos - ambos parecem estar livres...".

Bottas 'transformou' sua imagem por meio das mídias sociais nos últimos anos e esse é mais um exemplo de como ele a utiliza para enviar mensagens. Nesse caso, a intenção não poderia ser mais óbvia.

Se a Cadillac optar por uma combinação de experiência e juventude, o primeiro nome da lista para o segundo lugar é o brasileiro Felipe Drugovich. O brasileiro está em sua terceira temporada como reserva da Aston Martin, mas claramente não tem perspectivas reais de titularidade na escuderia de Silverstone.

O paddock da F1 está repleto de fofocas que dão conta de que nenhum dos atuais pilotos da Aston quer ver Drugovich no cockpit para uma sessão significativa na pista, o que explica a operação do canadense Lance Stroll em seu punho lesionado entre os GPs da Espanha e do Canadá.

Assim como Bottas, Felipe recusou ofertas de outros campeonatos, determinado a esgotar todas as possibilidades de garantir um lugar na F1 como titular. Até agora, sua busca não rendeu oportunidades substanciais, mas a negociação com a Cadillac parece ser a mais realista até o momento.

