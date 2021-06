Valtteri Bottas disse estar "curioso" para saber onde a Mercedes perdeu tempo no treino classificatório para o GP da França da Fórmula 1.

O grid de largada para a sétima etapa da temporada de 2021 da categoria máxima do automobilismo definido neste sábado (19) em Paul Ricard, com Max Verstappen garantindo a pole position, seguido pela Mercedes de Lewis Hamilton. Bottas, que marcou tempo de 1min30s376, sairá da terceira posição.

Em entrevista após o treino classificatório, o finlandês disse que a disputa entre a equipe alemã e a Red Bull está muito acirrada, mas que sentiu estar mais forte do que em Mônaco e Baku.

"Foi um fim de semana forte e com certeza, muito melhor do que algumas semanas atrás. Então, pelo menos, o ritmo está lá", disse.

"Estou vendo que está sendo muito apertada a briga com a Red Bull. A classificação foi ok e última volta ok, não tinha muito mais o que tirar do carro."

Bottas acrescentou que está "feliz" com o resultado em Paul Ricardo, apesar de estar "curioso para sabermos onde perdemos tempo".

"A gente pode estar feliz com o P3, mas a Red bull está muito rápida", disse.

"Na primeira volta no Q3, tive um estalo na curva 2, então não foi uma boa volta, mas a segunda foi boa."

"Estou curioso para sabermos onde perdemos tempo", concluiu.

