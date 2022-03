Carregar reprodutor de áudio

Após cinco temporadas com a Mercedes na Fórmula 1, onde conquistou 10 vitórias, 58 pódios e dois vice-campeonatos, Valtteri Bottas se encontra em uma casa nova, a Alfa Romeo, onde chega com o peso de ser o mais experiente da dupla. Agora, tendo pela primeira vez um contrato plurianual, o finlandês está gostando da responsabilidade de ser o líder da equipe após passar cinco anos 'nas sombras' de Lewis Hamilton.

Com a Mercedes optando por promover George Russell ao lado do heptacampeão, o caminho de Bottas foi a Alfa Romeo, tendo como companheiro de equipe o novato Guanyu Zhou. O finlandês, de 32 anos, está animado com a perspectiva de ser o piloto mais experiente de uma equipe pela primeira vez em sua carreira.

"A Alfa Romeo tem uma grande herança na indústria automotiva e nas corridas, então pilotar pela marca é uma grande responsabilidade. E, na verdade, pela primeira vez na minha carreira, sou o mais experiente da equipe. Acho que já era hora, porque vou para minha 10ª temporada".

"Então, definitivamente sinto que tenho a responsabilidade de guiar a equipe e ajudar o time, dando o meu melhor".

Enquanto a Alfa Romeo é conhecida pela ótima fábrica em Hinwil, a equipe obviamente possui operações menores que as da Mercedes. Quando questionado pelo Motorsport.com para comparar as duas sedes, Bottas disse que inicialmente ficou surpreso com o número menor de pessoas na Alfa, mas vê vantagens em uma equipe mais compacta.

"Vi que eles têm uma sede boa, grande, vindo dos dias de BMW. Acho que eles investiram bastante na fábrica, então há um bom túnel de vento, boas instalações. Talvez o que tenha me surpreendido um pouco é o número menor de pessoas na fábrica. É menos movimentado, com menos pessoas em todos os departamentos".

"Definitivamente é menor, mas sinto que é possível ter uma vantagem em termos de uma resposta mais rápida. Um problema não precisa passar por dez pessoas, você vai apenas para aquela e diz o que é necessário. Isso é legal".

Uma das áreas que a Alfa tenta recuperar terreno perdido é o novo simulador, adquirido em 2019, mas que passou a ser usado apenas em 2021, com a instalação sendo impactada pela pandemia. Bottas admitiu que ainda é necessário algum trabalho para que o simulador tenha correlação com a realidade.

"Há trabalho a ser feito e boa parte do que fizemos no simulador, especialmente nos primeiros dias, foi focado em desenvolver o simulador em vez de testar o carro. Passado o teste de Barcelona, vamos voltar e fazer alguma coisa focada em correlação. Hardware e software são essenciais em um bom simulador, mas ainda precisa de um ajuste fino".

