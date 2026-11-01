Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México

NASCAR Brasil: Gama vence corrida 3 em Chapecó e vai pra Brasília com vantagem mínima sob Casagrande

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Gama vence corrida 3 em Chapecó e vai pra Brasília com vantagem mínima sob Casagrande

NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Martinsville da Cup Series

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Martinsville II
NASCAR AO VIVO: Assista à etapa de Martinsville da Cup Series

MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Países desaconselham ida ao GP do Catar apesar de garantia da categoria; veja lista
Fórmula 1 GP do México

VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México

Finlandês foi levado ao centro-médico para passar por exames

Livia Veiga
Publicado:
Add as a preferred source
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Valtteri Bottas sofreu uma batida bastante forte durante o GP da Cidade do México, causando uma bandeira vermelha e a paralisação da corrida de Fórmula 1.

Leia também:

As duas Aston Martins já haviam abandonado a corrida com problemas ainda nas primeiras voltas e Bottas tornou-se o terceiro carro a não finalizar a etapa.

O finlandês estava no fundo do pelotão na volta 46 antes de sua suspensão dianteira quebrar sem que o piloto sofresse nenhum toque contra outro carro.

A roda esquerda da Cadillac levantou sem explicação enquanto o piloto se aproximava da primeira curva do traçado, lançando o carro contra a barreira de proteção de pneus.

 

O piloto deixou o carro com a ajuda dos comissários de pista e foi resgatado pela ambulância, sendo levado ao centro médico para passar por avaliações e exames, mas não pareceu ter sofrido nenhum ferimento sério.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO
Próximo artigo F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

F1: Lawson é desclassificado e perde P8 para GP da Cidade do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Lawson é desclassificado e perde P8 para GP da Cidade do México

F1: Hamilton 'despacha' Russell e é pole para o GP no México; Antonelli é quarto e Bortoleto, P13

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Hamilton 'despacha' Russell e é pole para o GP no México; Antonelli é quarto e Bortoleto, P13

Últimas notícias

Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Emocionado, Antonelli agradece Mercedes e fica "sem palavras" comemorando primeiro título de F1

F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Verstappen vence GP do México e Antonelli é terceiro em corrida que o consagrou campeão; Veja resultado completo

Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
Antonelli é CAMPEÃO DO MUNDO e Verstappen vence no México! Participe do Pódio AO VIVO

F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do México
F1: Antonelli é campeão com pódio no México! Verstappen vence GP e Bortoleto é P11