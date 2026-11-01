VÍDEO F1: Bottas sofre batida forte e causa bandeira vermelha no GP do México
Finlandês foi levado ao centro-médico para passar por exames
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Valtteri Bottas sofreu uma batida bastante forte durante o GP da Cidade do México, causando uma bandeira vermelha e a paralisação da corrida de Fórmula 1.
As duas Aston Martins já haviam abandonado a corrida com problemas ainda nas primeiras voltas e Bottas tornou-se o terceiro carro a não finalizar a etapa.
O finlandês estava no fundo do pelotão na volta 46 antes de sua suspensão dianteira quebrar sem que o piloto sofresse nenhum toque contra outro carro.
A roda esquerda da Cadillac levantou sem explicação enquanto o piloto se aproximava da primeira curva do traçado, lançando o carro contra a barreira de proteção de pneus.
O piloto deixou o carro com a ajuda dos comissários de pista e foi resgatado pela ambulância, sendo levado ao centro médico para passar por avaliações e exames, mas não pareceu ter sofrido nenhum ferimento sério.
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