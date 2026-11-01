Valtteri Bottas sofreu uma batida bastante forte durante o GP da Cidade do México, causando uma bandeira vermelha e a paralisação da corrida de Fórmula 1.

As duas Aston Martins já haviam abandonado a corrida com problemas ainda nas primeiras voltas e Bottas tornou-se o terceiro carro a não finalizar a etapa.

O finlandês estava no fundo do pelotão na volta 46 antes de sua suspensão dianteira quebrar sem que o piloto sofresse nenhum toque contra outro carro.

A roda esquerda da Cadillac levantou sem explicação enquanto o piloto se aproximava da primeira curva do traçado, lançando o carro contra a barreira de proteção de pneus.

O piloto deixou o carro com a ajuda dos comissários de pista e foi resgatado pela ambulância, sendo levado ao centro médico para passar por avaliações e exames, mas não pareceu ter sofrido nenhum ferimento sério.

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