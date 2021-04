Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 deu o pontapé inicial para a segunda etapa da temporada 2021, o GP da Emilia Romagna. E em um primeiro treino livre muito movimentado em meio ao frio de Ímola, a liderança da sessão ficou com Valtteri Bottas, que superou Lewis Hamilton e Max Verstappen nos segundos finais.

O frio deve ser uma constante do final de semana, com temperaturas que não devem passar de 14 graus ao longo dos próximos dias, o que tornam as condições de Ímola mais desafiadoras para os pilotos e muito diferente do que as equipes tiveram que enfrentar no Bahrein há três semanas.

Depois que o cronômetro iniciou a regressiva de 60 minutos, rapidamente os pilotos foram à pista, com Esteban Ocon marcando a primeira volta rápida com a Alpine, 01min26s246, um tempo que rapidamente foi caindo até Lewis Hamilton assumir a ponta com 10 minutos de sessão marcando 01min18s257, seguido de Sainz, Pérez, Bottas e Stroll.

Mas os primeiros minutos do treino foram marcados por uma bandeira amarela devido a uma rodada de Nikita Mazepin, que foi parar na brita com seis minutos de sessão, mas o piloto russo conseguiu sair com sua Haas para voltar aos boxes.

Outra bandeira amarela foi acionada com 15 minutos de sessão, quando Yuki Tsunoda escapou da pista com sua AlphaTauri no mesmo lugar que Mazepin, indo parar na brita. Mas o japonês também conseguiu retomar seu treino sem maiores problemas.

Após 20 minutos de sessão, Sainz colocava a Ferrari na ponta com 01min17s682, 0s061 a frente de Gasly, 0s195 de Hamilton e Verstappen e Stroll completando o top 5, enquanto Bottas era o sexto e Pérez o oitavo.

Fonte de muitas polêmicas durante o GP do Bahrein, o limite de pista foi pouco acionado durante a sessão. Neste fim de semana, a direção de prova inspeciona as saídas das curvas nove e 15, além do lado interno da curva 13.

Na quinta, Verstappen disse que vai discutir a política "bagunçada" com o diretor de prova, Michael Masi, na reunião com os pilotos, que será realizada após o TL2.

Com metade da sessão transcorrida, Gasly superou Sainz e pulou para a ponta com 01min17s470, 0s212 a frente do piloto da Ferrari, enquanto Hamilton, Verstappen e Stroll seguiam no top 5. Já Charles Leclerc era o único ainda sem tempo do grid.

Nos minutos seguintes, tivemos os dois principais candidatos ao título escapando da pista. Primeiro, Verstappen, que deu uma passeada pela brita enquanto fazia voltas com pneu duro. Na sequência, Hamilton foi andar na grama.

A 22 minutos do fim, a bandeira vermelha foi acionada devido a problemas com Pérez e Ocon. A Red Bull do mexicano teve um furo no pneu e acabou rodando, enquanto a Alpine do francês parou metros depois com uma suspensão quebrada. A transmissão optou por não mostrar imagens do momento, mas tudo indica e que houve um toque entre eles

No momento da paralisação, Sainz havia retomado a ponta, com 01min17s296, seguido de Verstappen a 0s035 e Bottas, Gasly e Hamilton completando os cinco primeiros.

A sessão foi reiniciada com pouco menos de 14 minutos para o fim, com Leclerc finalmente saindo para marcar seus primeiros tempos do fim de semana.

No final, Valtteri Bottas terminou na ponta marcando 01min16s564 nos segundos finais, superando Hamilton por 0s041 e Verstappen por 0s058. Completaram o top 10, Leclerc, Gasly, Sainz, Alonso, Stroll, Latifi e Ricciardo.

E logo após a bandeira quadriculada, Mazepin bateu forte na entrada dos boxes, causando uma nova bandeira vermelha.

A F1 volta à pista de Ímola ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da Emilia Romagna. A sessão está marcada para 09h30 e você acompanha a transmissão pelo Bandsports. E assim que acabar o TL2, tem mais um Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube, com uma análise completa do primeiro dia de atividades em Ímola. Não perca!

