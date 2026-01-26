Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

F1 - Bottas: 'Todas as equipes tiveram problemas nos testes de Barcelona'

Categoria está atualmente no início de um teste privado de cinco dias em Barcelona

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Cadillac F1 Barcelona test

Valtteri Bottas, que volta para a Fórmula 1 com a estreia da Cadillac, sugeriu que problemas atingiram todas as equipes durante o primeiro dia de testes para a temporada 2026 - afirmando que o objetivo das sessões é ‘depurar’ o carro.

A segunda-feira (26) deu início a uma bateria de cinco dias de testes no Circuito de Barcelona-Catalunya, mas pouco se sabe sobre as atividades devido ao desejo da F1 de manter tudo privado, sem divulgação dos tempos de volta e impedindo a aproximação de qualquer pessoa ao local.

Isso ocorre em função das mudanças regulatórias, onde o chassi do carro se torna mais leve e menor, com maior ênfase na potência elétrica, prometendo que tudo será muito diferente em 2026.

O número de equipes no campeonato também será diferente, já que a Cadillac entra como a 11ª equipe e fará sua estreia com uma dupla de pilotos experientes: Bottas e Sergio Pérez.

Ao ser perguntado para resumir o primeiro dia de testes em Barcelona, Bottas disse à F1 TV: “Estava frio. De manhã cedo, é bastante difícil fazer os pneus funcionarem aqui, como sabemos, mas conforme a temperatura subiu, as coisas melhoraram um pouco, embora tenhamos tido alguns problemas ao longo do dia".

“É uma depuração, por isso estamos aqui, e parece que todas as equipes tiveram alguns problemas. Agora é realmente descobrir o que são e depois conseguir mais e mais voltas a cada dia, mas é ótimo estar aqui e no carro".

Valtteri Bottas, Cadillac

Valtteri Bottas, Cadillac

Photo by: Cadillac Communications

Assim, o vencedor de 10 GPs não está preocupado com os problemas que possam surgir, já que o objetivo do teste não é necessariamente marcar a volta mais rápida.

O foco é entender melhor as novas regras, especialmente na Cadillac, onde tudo é novo antes do GP da Austrália, que abre a temporada, de 6 a 8 de março.

“Definitivamente é uma grande diferença em relação ao passado,” disse Bottas. “Os carros têm um comportamento diferente, você tem um pouco menos de carga [aerodinâmica], especialmente nas curvas de alta velocidade".

“A unidade de potência, você tem muito mais torque nas saídas das curvas, mas aí tem a bateria para gerenciar e, novamente, para a Ferrari [fornecedora do motor da Cadillac], este é o primeiro dia de testes propriamente dito com suas unidades de potência, então naturalmente há uma curva de aprendizado".

“Ainda há muito para aprender, muito para melhorar, mas é um grande desafio para todas as equipes e a prioridade agora é fazer mais voltas a cada dia. Acho que fiz um pouco mais de 30 voltas hoje, algumas delas apenas de instalação e coisas do tipo, mas precisamos de um trabalho mais consistente, acumular quilometragem e garantir que tenhamos um pacote confiável para a primeira corrida".

