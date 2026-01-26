F1 - Bottas: 'Todas as equipes tiveram problemas nos testes de Barcelona'
Categoria está atualmente no início de um teste privado de cinco dias em Barcelona
Valtteri Bottas, que volta para a Fórmula 1 com a estreia da Cadillac, sugeriu que problemas atingiram todas as equipes durante o primeiro dia de testes para a temporada 2026 - afirmando que o objetivo das sessões é ‘depurar’ o carro.
A segunda-feira (26) deu início a uma bateria de cinco dias de testes no Circuito de Barcelona-Catalunya, mas pouco se sabe sobre as atividades devido ao desejo da F1 de manter tudo privado, sem divulgação dos tempos de volta e impedindo a aproximação de qualquer pessoa ao local.
Isso ocorre em função das mudanças regulatórias, onde o chassi do carro se torna mais leve e menor, com maior ênfase na potência elétrica, prometendo que tudo será muito diferente em 2026.
O número de equipes no campeonato também será diferente, já que a Cadillac entra como a 11ª equipe e fará sua estreia com uma dupla de pilotos experientes: Bottas e Sergio Pérez.
Ao ser perguntado para resumir o primeiro dia de testes em Barcelona, Bottas disse à F1 TV: “Estava frio. De manhã cedo, é bastante difícil fazer os pneus funcionarem aqui, como sabemos, mas conforme a temperatura subiu, as coisas melhoraram um pouco, embora tenhamos tido alguns problemas ao longo do dia".
“É uma depuração, por isso estamos aqui, e parece que todas as equipes tiveram alguns problemas. Agora é realmente descobrir o que são e depois conseguir mais e mais voltas a cada dia, mas é ótimo estar aqui e no carro".
Valtteri Bottas, Cadillac
Photo by: Cadillac Communications
Assim, o vencedor de 10 GPs não está preocupado com os problemas que possam surgir, já que o objetivo do teste não é necessariamente marcar a volta mais rápida.
O foco é entender melhor as novas regras, especialmente na Cadillac, onde tudo é novo antes do GP da Austrália, que abre a temporada, de 6 a 8 de março.
“Definitivamente é uma grande diferença em relação ao passado,” disse Bottas. “Os carros têm um comportamento diferente, você tem um pouco menos de carga [aerodinâmica], especialmente nas curvas de alta velocidade".
“A unidade de potência, você tem muito mais torque nas saídas das curvas, mas aí tem a bateria para gerenciar e, novamente, para a Ferrari [fornecedora do motor da Cadillac], este é o primeiro dia de testes propriamente dito com suas unidades de potência, então naturalmente há uma curva de aprendizado".
“Ainda há muito para aprender, muito para melhorar, mas é um grande desafio para todas as equipes e a prioridade agora é fazer mais voltas a cada dia. Acho que fiz um pouco mais de 30 voltas hoje, algumas delas apenas de instalação e coisas do tipo, mas precisamos de um trabalho mais consistente, acumular quilometragem e garantir que tenhamos um pacote confiável para a primeira corrida".
Audi INCÓGNITA, Hamilton de ENGENHEIRO NOVO, Honda x Mercedes, MAX ZOA LAWSON e + BASTIDORES da RBR!
Ouça versão áudio do Podcast Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: Bottas terá que cumprir punição em estreia na Austrália; entenda o caso
F1: Cadillac e Alpine têm carros de 2026 aprovados no teste de colisão
F1: Cadillac explora soluções aerodinâmicas para 2026 com testes da asa dianteira no túnel de vento
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"
F1: Cadillac revela novo parceiro tecnológico antes de estreia em 2026
Últimas notícias
Dudu Barrichello irá disputar 12h de Bathurst pela Heart of Racing
Porsche Cup renova naming rights com C6 Bank
F1: Após primeiro teste em Barcelona, Pérez indica problemas na Cadillac
F1: McLaren confirma dia para iniciar testes de pré-temporada em Barcelona
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários