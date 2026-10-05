F1: Bottas vai de Sepang até Singapura de bicicleta, em trajeto de mais de 350 km

Valtteri Bottas optou por pedalar mais de 350 quilômetros do Circuito Internacional de Sepang até Singapura, em vez de pegar um voo entre as etapas consecutivas de Fórmula 1. A distância é semelhante a de Aracaju (SE) para Salvador (BA).

O piloto finlandês iniciou a jornada de resistência de vários dias após seu abandono precoce no GP do Bahrein, realizado no domingo na Malásia. A prova foi a primeira corrida de F1 em em Sepang desde 2017 e foi vencido por Max Verstappen, da Red Bull.

A corrida de Bottas foi breve. Depois de optar por largar com pneus slick, ele rodou na brita e abandonou a prova na nona volta, o que fez com que o safety car entrasse na pista.

“Sempre seria um risco largar com pneus slicks, com a composição macia, e hoje isso não valeu a pena”, explicou Bottas na reunião pós-corrida com a equipe.

“Quando a corrida começou e vi a velocidade com que os carros com pneus intermediários passavam, você percebe rapidamente a situação em que está. Achamos que a pista secaria mais rápido e que valia a pena tentar algo, mas, no fim das contas, não deu certo".

“Corri alguns riscos tentando acompanhar o pelotão e, no fim das contas, foi meu erro que encerrou nossa corrida, e só posso pedir desculpas à equipe por isso".

Em vez de viajar diretamente para singapura com o resto do paddock, Bottas iniciou a primeira etapa de sua viagem rumo ao Circuito de Rua de Marina Bay na noite de domingo. O piloto da Cadillac planeja completar a viagem em etapas, com o objetivo de chegar a Singapura a tempo para os compromissos obrigatórios com a mídia na quinta-feira (8).

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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