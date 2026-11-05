F1: Bradesco fecha acordo com a Haas e se torna patrocinadora da equipe em 2027
Acordo foi anunciado em Interlagos e também reforça o apoio do banco ao brasileiro Rafa Câmara
Oliver Bearman, Haas F1 Team
Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
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O Bradesco e a Haas confirmaram nesta quinta-feira (05) a nova parceria para 2027, celebrando a chegada de Rafa Câmara à Fórmula 1. A notícia foi anunciada durante coletiva em que o Motorsport.com Brasil esteve presente.
A colaboração criará novas oportunidades de relacionamento com clientes, parceiros e fãs por meio do alcance global do esporte.
A parceria também dará continuidade ao apoio de longa data do banco a Câmara, cuja carreira recebe esse suporte desde a Fórmula 3.
"Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Bradesco como parceiro da TGR Haas F1 Team", declarou Ayao Komatsu, chefe da equipe.
"A entrada do Bradesco na F1 pela primeira vez representa um marco empolgante para a instituição, como uma marca líder em seu segmento, e estamos orgulhosos e entusiasmados por terem escolhido iniciar essa jornada conosco".
"Esta é uma oportunidade de construir uma parceria que aproxime o banco dos fãs por meio do esporte e de seu alcance internacional, que está em constante expansão. Estamos ansiosos para construir uma relação sólida com o Bradesco enquanto competimos na próxima temporada e criar novas oportunidades dinâmicas de interação com os clientes em todo o mundo".
"Firmar uma parceria com a TGR Haas F1 Team representa um marco extraordinário para projetar a marca Bradesco no mais alto patamar do esporte mundial", acrescentou José Ramos Rocha Neto, vice-presidente executivo do Banco Bradesco.
"A F1 representa inovação, precisão tecnológica, alto desempenho e sofisticação, características que se conectam perfeitamente à emoção genuína e à paixão dos fãs — atributos que refletem diretamente nossa governança corporativa e nossa visão de longo prazo no Banco Bradesco".
"Além disso, essa aliança reforça nosso compromisso duradouro com o futuro do automobilismo brasileiro, apoiando firmemente o talento em ascensão de Rafael Câmara e contribuindo ativamente para fortalecer a próxima geração de pilotos do nosso país. Temos imenso orgulho de iniciar essa jornada ao lado de Ayao Komatsu e de toda a equipe, conectando nossa organização a milhões de apaixonados pelo automobilismo no Brasil e em todo o mundo".
CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP
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