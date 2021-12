Nesta sexta-feira (17), foram definidos os cargos da nova presidência da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Mohammed bin Sulayem foi eleito para o cargo de chefia, e o Brasil terá uma representante na próxima diretoria: Fabiana Ecclestone.

Esposa de Bernie, ex-chefão da Fórmula 1, ela ficará encarregada da vice-presidência para a América do Sul, de acordo com informações do jornalista Fábio Seixas, do UOL.

Formada em direito e especializada em comércio exterior, Fabiana fez parte da Comissão de Mulheres no Esporte a Motor da FIA, que tem como objetivo auxiliar pilotos do sexo feminino pelo mundo. Casada com o icônico dirigente desde 2012, ela é figura frequente no paddock da F1 nos finais de semana de GP.

