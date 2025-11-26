F1: Brawn exibe confiança em Hamilton e coloca pressão na Ferrari para 2026

Lewis Hamilton tem encarado a "pior temporada da carreira", conforme dito pelo próprio, em seu primeiro ano com a Ferrari na Fórmula 1. Sexto colocado no campeonato de pilotos, o britânico nem mesmo foi ao pódio este ano e não esconde a frustração frente aos resultados de 2025. Esse cenário pode mudar em 2026, quando a categoria irá passar por uma das maiores mudanças de regulamento de sua história.

Ex-chefe da Mercedes e da Brawn GP e ex-diretor técnico da Ferrari e da Fórmula 1, Ross Brawn acredita que Hamilton ainda pode 'dar a volta por cima' no ano que vem, mas tudo vai depender do time de Maranello.

Em entrevista ao site oficial da F1, Brawn disse que "Lewis é muito determinado e já demonstrou resiliência no passado, então não há razão para ele não desempenhar [bem]. Apenas espero que a Ferrari acerte com essas novas regras".

Por outro lado, o próprio Hamilton já admitiu que não tem altas expectativas. No último fim de semana, após o GP de Las Vegas, quando terminou em oitavo lugar, falou que o resultado foi muito ruim e "não está ansioso para a próxima".

"É um resultado terrível. Não há nada de positivo para tirar. Estou ansioso para que isso acabe, esperando que acabe. Não estou ansioso pela próxima", falou a BBC. Questionado sobre o que seria "a próxima", ele foi sincero: "Para a próxima temporada".

