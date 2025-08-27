Ao se mudar da Mercedes para a Ferrari na Fórmula 1, Lewis Hamilton foi apresentado não somente a uma cultura totalmente nova como também precisou lidar com novos motores, freios e outros componentes. E enquanto o britânico parece sofrer para se acostumar com os freios Brembo, utilizados pela Scuderia, a marca italiana revelou que trabalha para ajudar o heptacampeão nesse processo.

Depois de usar os freios da Carbon Industries durante seus 12 anos de Mercedes, o heptacampeão achou a adaptação aos freios Brembo da Ferrari um desafio na primeira metade da temporada. O britânico disse que um "novo componente" em seu carro havia causado a rodada durante a classificação sprint na Bélgica.

Mais tarde, foi revelado que Hamilton havia usado uma nova combinação de materiais de freio, incluindo discos e pastilhas Brembo, em Spa-Francorchamps.

Andrea Algeri, gerente de contas de F1 da empresa italiana, disse que a Brembo estava trabalhando duro para ajudá-lo a se adaptar às reclamações do piloto britânico sobre os freios. Em entrevista ao The Race, Algeri disse: "Foi muito empolgante começar a trabalhar com Lewis".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

"Obviamente, tivemos uma série de reclamações dele durante nosso diálogo regular. Temos trabalhado muito para deixá-lo confortável com a frenagem. Sabemos que ele está acostumado com um material diferente. Mas também reconhecemos que ele está acostumado a uma configuração diferente, não apenas em termos dos freios em si, mas também em termos da frenagem geral do veículo, como a frenagem do motor e a recuperação de energia".

"É por isso que estamos trabalhando duro como equipe. Estamos trabalhando duro para resolver a situação e tirar o melhor proveito dela. Além disso, a Ferrari está claramente pressionando para estar na frente e, como sempre, é uma das equipes que está colocando a pressão certa sobre nós para avançarmos. E estamos felizes em fazer isso. É difícil".

"Obviamente, não estou me escondendo, é um desafio porque o que fazemos é muito importante. Mas também é uma maneira de desenvolvermos nosso produto".

Algeri destacou que a Brembo adota uma abordagem diferente da Carbon Industries. A empresa italiana busca um desempenho mais estável com uma taxa de desgaste muito baixa em diferentes temperaturas.

Algeri disse: "É assim que projetamos o material. Alguns pilotos gostam disso. Outros estão mais acostumados, digamos, a coisas ligeiramente diferentes".

